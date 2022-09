Roma, la “magia” non basta: “scontro” sui social

Roma, la magia della nuova maglia non basta. I tifosi, nonostante tutto, rimangono perplessi sui social. Quello che sta succedendo

Questa mattina la Roma ha presentato ufficialmente quella che sarà la terza maglia per questa stagione. Colore nero, inserti rosa, e il ritorno dello stemma storico. La divisa ufficiale, che come comunicato dalla società giallorossa è già disponibile sia negli store che sul sito, debutterà questa sera in Europa League all’Olimpico contro l’Helsinki.

C’è un particolare, inoltre, che rende la nuova divisa anche più appetibile per i collezionisti. Una “magia” appunto nello stemma che cambia come si muove la maglia. Alla fine di questo articolo potrete vedere il video che la Roma ha pubblicato sui propri canali social per rendere l’idea. Nonostante questo però non tutti i tifosi sembrano essere convinti di questa scelta.

Roma, i tifosi sui social sono perplessi

Non è piaciuta a tutti questa nuova terza maglia che ovviamente è firmata New Balance. Le critiche ci sono e non sono nemmeno nascoste ma, ovviamente, è impossibile mettere tutti d’accordo. Diventa improbabile già quando cinque o sei persone cercano di dire la loro, immaginatevi con milioni di tifosi che la pensano tutti in maniera diversa.

Le critiche sono comunque le più disparate: “In edicola come tutte le Lamincards” scrive qualcuno, e un altro utente sottolinea che così almeno si capisce che non è “la maglia della Juventus fuori casa”. Insomma non tutti felice e contenti a quanto si vede sui social, ma sicuramente a Roma questo lo sapeva. L’effetto, comunque, è presente in questa versione della maglia così come comunicato dalla società.