Calciomercato Roma, Pinto è di parola | Firma imminente

Calciomercato Roma, la firma è a un passo: confermata la scelta di Pinto come lo stesso aveva annunciato in conferenza stampa

La firma ormai è a un passo. Non ci sono dubbi né sulla scelta del giocatore e nemmeno, di conseguenza, su quella che sarà la sua prossima destinazione. Dopo aver deciso di salutare il Borussia Dortmund, il profilo di Zagadou, da svincolato, è stato accostato anche alla Roma. E non solo, visto che ieri vi abbiamo parlato del fatto che sulle tracce del difensore c’era anche il Lione. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da caughtoffside.com, il West Ham avrebbe chiuso l’operazione in entrata.

Zagadou se ne va in Premier League, confermando in tutto quelle che erano le sensazioni sulla scelta di Tiago Pinto: nessun difensore in arrivo dal mercato degli svincolati ma solamente a gennaio qualcosa si potrebbe muovere. I nomi sul taccuino del gm ci sarebbero, ma soprattutto uno potrebbe tornare in maniera prepotente alla ribalta.

Calciomercato Roma, Lindelof nel mirino

Tenendo presente che in casa giallorossa non ci sono posti per extracomunitari, almeno fino alla prossima stagione ovviamente, il nome importante e che è da segnare in rosso è quello di Lindelof del Manchester United. Il giocatore, ormai ai margini del progetto di Ten Hag che non l’ha preso in considerazione in questo avvio di stagione, potrebbe essere l’innesto giallorosso per il prossimo mese di gennaio, quando lì, in difesa, qualcuno dovrà per forza di cose arrivare.

Il cerchio quindi si è stretto a meno che non arrivi qualche occasione nei prossimi mesi che possa far cambiare idea al gm giallorosso. Che, un’idea ce l’ha avuto e l’ha portata a termine: quella di non prendere difensori così per numero. Anche il fatto di non aver affondato su Maksimovic è da interpretare in questo modo.