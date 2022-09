Roma-Atalanta, Mourinho può esultare: torna in gruppo

L’allenatore della Roma può essere felice visto che uno dei suoi calciatori ha finalmente smaltito il problema e può tornare con l’Atalanta

La Roma si è risvegliata dopo la vittoria sull’Helsinki di ieri sera. Nella gara di Europa League, o giallorossi hanno vinto con un secco 3-0, grazie alle reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. L’argentino, dopo essere entrato nel secondo tempo, ha calciato all’angolino lontano incrociando di sinistro e trovando il gol. Il capitano della Roma, invece, ha segnato un 2-0 fortunoso, grazie alla deviazione dei difensori avversari che lo hanno aiutato non poco. Infine, Anche il gallo ha messo il timbro alla sfida, segnando la prima rete romanista.

In tempo per la partita è tornato anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 ha smaltito il problema alla spalla rimediato contro la Cremonese. Con i grigiorossi, infatti, il talentino ex Inter è stato costretto a uscire a causa di una brutta caduta che ha causato la lussazione della spalla. A causa di questo problema, l’attaccante ha saltato qualche partita e, dopo essere sceso in campo con l’Empoli, ha giocato dal primo minuto con l’Helsinki. Ora Mourinho può essere felice perché con il ritorno in campo della squadra per preparare la sfida con l’Atalanta, è tornato anche uno dei giocatori presenti in infermeria.

Roma-Atalanta, Mou ne recupera un altro: Zalewski torna in gruppo

Secondo quanto riporta Filippo Biafora su Twitter, infatti, Nicola Zalewksi ha smaltito l’affaticamento muscolare accusato al termine del match con il Ludogorets. Il polacco torna, così, ad allenarsi con il resto del gruppo. L’esterno di Tivoli ha saltato la gara con l’Empoli e con l’Helsinki e ora sembra finalmente pronto a tornare a disposizione dello Special One. smaltito il problema fisico, quindi per il numero 59 che all’occorrenza può giocare anche alto, visti i ruoli ricoperti in passato.