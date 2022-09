Calciomercato Roma, svolta mancata: la sfida è ‘in famiglia‘

Calciomercato Roma, la trattativa non è stata ancora definita in tutti i suoi aspetti, a dispetto delle parole del tecnico.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Atalanta, match importante che potrebbe dire molto sulle ambizioni Champions della compagine di Mou, attesi da una vera e propria prova del nove contro gli orobici.

Archiviata intanto una sessione estiva di calciomercato nella quale i giallorossi sono riusciti a puntellare l’organico di Mou con acquisti funzionali al progetto tecnico dell’allenatore lusitano, per diversi giorni si sono rincorse insistentemente delle voci concernenti un possibile colpo a parametro zero dei giallorossi. Tuttavia, come fatto trapelare dal club, la Roma non ha più slot disponibili per il tesseramento di extra-comunitari, ragion per cui la lista di obiettivi accostati in maniera più o meno velata dovrà andare incontro ad una ragionevole scrematura.

Se a ciò si aggiungono le parole rilasciate da Pinto nella conferenza stampa di presentazione di Camara, appare piuttosto verosimile che i giallorossi non forzeranno la mano per ingaggiare uno svincolato.

Calciomercato Roma, i Wolves non affondano il colpo per Denayer: lo scenario

Nei giorni scorsi un profilo accostato con una certa insistenza ai giallorossi era quello di Jason Denayer. Il difensore belga è entrato prepotentemente nel mirino del Wolverhampton: le parole del tecnico dei Wolves – Lage – che ha dichiarato di aspettarsi novità sul fronte Denayer – sono sembrate una vera e propria apertura ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riferito da Team Talk, i “Lupi” non hanno ancora affondato il colpo, al punto che la trattativa per il trasferimento dell’ex Lione in Premier non sarebbe entrata ancora nel vivo. Il portale britannico fornisce ulteriori dettagli in merito, svelando come Denayer faccia gola anche ad altri club d’Oltremanica, pronti a darsi battaglia per ingaggiare un centrale d’esperienza, che ha già calcato palcoscenici internazionali.