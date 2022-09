Voti Roma-Atalanta, due bocciature pesanti: Smalling non molla mai

Finisce 0-1 Roma-Atalanta valida per la sesta giornata di Serie A. Primo tempo con i bergamaschi in vantaggio con la rete di Scalvini

Si è da poco conclusa allo Stadio Olimpico Roma-Atalanta, valida per la sesta giornata di Serie A. Abraham e compagni sono stati sconfitti 1-0 dai bergamaschi che hanno trovato la rete verso la fine del primo tempo. Nulla da fare, quindi, per i giallorossi che erano alla ricerca di un risultato utile dopo la vittoria sull’Empoli di lunedì. Anche in Europa League è arrivata la vittoria contro l’Helsinki, mentre dopo questa partita ci sarà la sosta per le Nazionali, che finalmente permette ai giocatori di tirare un po’ il fiato dopo un gran numero di partite ravvicinate.

Il primo tempo la partita è stata piuttosto equilibrata con i giallorossi e i nerazzurri che si sono spaventati in poche occasioni. Le due squadre, infatti, sono riuscite ad annullarsi per quasi tutto il corso dei primi 45′, ma verso la loro fine i bergamaschi sono riusciti a trovare la rete del vantaggio. Al 35′, infatti, Giorgio Scalvini ha ricevuto palla al limite dell’area da Ramsus Hoejlund e, dopo aver controllato, ha calciato preciso all’angolino superando Rui Patricio. Il centrocampista numero 42, sostituito alla ripresa, ha calciato indisturbato il pallone in porta, con il centrocampo della Roma che aveva completamente perso di vista il 2003.

Voti Roma-Atalanta, tante le insufficienze: si salva la difesa

Nel secondo tempo la Roma ha cercato di alzare il ritmo con Zaniolo che ha messo in seria difficoltà Okoli, entrato al posto di Scalvini. Proprio con l’ex difensore del Venezia c’è stato un contatto dubbio al limite dell’area, che l’arbitro Chiffi ha valutato come regolare. La partita è continuata sempre con il numero 22 che ha cercato di mettere la firma alla gara, ma fino alla fine non c’è stato nulla da fare. A pochi minuti dal termine, poi, Mourinho ha sostituito Abraham con Shomurodov che ha cercato il pareggio in diverse occasioni, ma anche i tentativi dell’uzbeko si sono spenti sul fondo. Ecco i voti di Roma-Atalanta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5.5 (Zalewski s.v.), Smalling 7, Ibanez 6; Celik 5, Cristante 4.5, Matic 6 (Belotti 6); Spinazzola 5; Zaniolo 5.5, Pellegrini 6.5; Abraham 4.5 (Shomurodov 4.5).