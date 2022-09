Calciomercato Roma, il campionato si ferma per la prima sosta nazionali della stagione. Dal Sudamerica spunta una nuova pista con sfida al Milan.

La squadra di Josè Mourinho, al pari di quella di Stefano Pioli, è reduce da una sconfitta in uno scontro diretto. La Roma è incappata nel primo passo falso casalingo della stagione, impattando contro l’Atalanta di Gasperini allo stadio Olimpico. Il Milan è stato sconfitto a domicilio dal Napoli di Spalletti, le due squadre ‘corsare’ ora occupano la vetta della Serie A. Mentre arriva la prima pausa nazionali della stagione, qui l’elenco dei convocati nella squadra giallorossa, si prospetta una nuova sfida di calciomercato sull’asse Roma – Milano.

Roma e Milan vorranno cancellare in fretta le sconfitte di misura patite a domicilio. La Serie A si ferma per un fine settimana, complice la prima sosta nazionali della nuova stagione. Dopo la pausa sarà già tempo di pensare ad un nuovo big match per Josè Mourinho, atteso dalla sfida in casa dell’Inter. Il Milan ha trovato invece la prima sconfitta stagionale in casa contro il Napoli, che ora veleggia in vetta alla classifica a braccetto con l’Atalanta. In attesa di nuove sfide elettrizzanti in campionato, c’è un testa a testa di mercato possibile all’orizzonte. Nel mirino c’è un giovane talento dal Sud America, ecco i dettagli riportati dal sito Calciomercato.it.

Calciomercato Roma, testa a testa con Pioli: gioiello da 10 milioni

Riflettori accesi sul capitano del Newell’s Old Boys, club argentino di Rosario. Il classe 2002 Juan Sforza, a dispetto della giovane età già un punto di riferimento per la squadra sudamericana. In passato seguito con attenzione da Juventus e Milan, la squadra rossonera sembra pronta a tornare alla carica per il talentuoso centrocampista nella prossima finestra di calciomercato estivo. Ad insidiare la squadra di Stefano Pioli potrebbe essere proprio la Roma, alla ricerca di un profilo con queste caratteristiche. Il centrocampista ventenne, che potrebbe partire per un valutazione intorno ai 10 milioni, si distingue nelle abilità di interdizione ed impostazione della manovra ed ha un contratto attualmente in scadenza nel dicembre 2024 con il club argentino.