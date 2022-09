Roma, con l’effetto Dybala Milan e Inter spazzate via: il dato ufficiale

Roma, continua l’ondata di entusiasmo legata all’effetto Dybala. Milanesi spazzate via e giallorossi ad un passo dalla Juventus. Ecco il dato ufficiale.

La Roma è reduce dalla prima sconfitta casalinga della stagione, contro l’Atalanta di Gasperini. La gara dello stadio Olimpico è apparsa stregata per i ragazzi di José Mourinho, orfani di Paulo Dybala nell’immediato pre-partita. Sfortuna che è proseguita in campo e che ha visto gli orobici strappare tre punti decisivi per la vetta della classifica in Serie A. I bergamaschi occupano il primo posto del campionato italiano, in coabitazione col Napoli. Mentre l’effetto Dybala continua a veleggiare tra i tifosi giallorossi, ecco il dato ufficiale che vede le due squadre di Milano surclassate dalla Roma.

La Roma arriva alla prima pausa nazionali della stagione dopo la sconfitta al sapore di beffa trovata contro l’Atalanta. Nell’ultima gara interna i giallorossi si sono arresi di misura alla squadra bergamasca. L’1-0 siglato da Scalvini nel primo tempo è valso i tre punti per la squadra allenata da Gasperini, ora in vetta in Serie A a braccetto col Napoli di Luciano Spalletti. Nell’ultima giornata di campionato sono arrivate sconfitte sia per la squadra giallorossa, che per la Juventus e le due milanesi. Dato importante per gli amanti delle statistiche: era dal 1955 che queste quattro squadre non perdevano contemporaneamente.

Roma, effetto Dybala e milanesi spazzate via: il dato ufficiale

Come riportato dal sito Sensemakers nel mese di Agosto la Roma è stata la seconda squadra in Serie A per numero di interazioni sui social network. Rimane saldamente al primo posto la Juventus, ma la squadra giallorossa stacca di netto il Milan e l’Inter. La squadra rossonera mantiene la terza posizione in Serie A, mentre quella nerazzurra esce dal podio per occupare la quarta casella. Tra Facebook, Youtube e TikTok la Roma primeggia per numero di visualizzazioni on-line: 132,9 milioni. Mentre per quello che riguarda le interazioni globali nello scorso mese si è toccato il picco di 36,9 milioni di utenti attivi. Fondamentale ancora una volta l’effetto Dybala, il video che ha stabilito più interazioni vede il talento argentino protagonista insieme a Tammy Abraham.