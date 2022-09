Roma, ultim’ora dall’Argentina: nuovo controllo per Dybala

Roma, ultim’ora dall’Argentina: in programma un nuovo controllo per Dybala per capire le sue condizioni. La novità.

Paulo Dybala ieri è volato in Argentina per rispondere alla convocazione della propria nazionale. Un viaggio transoceanico che forse la Roma avrebbe fatto evitare viste le condizioni del giocatore, che con l’Atalanta non ha preso parte alla partita per via di un affaticamento muscolare accusato nel riscaldamento. Bene, ci sono delle novità in merito alla Joya almeno stando alle notizie riportate da Sky Sport.

Dybala avrebbe deciso in sintonia con lo staff dell’Albiceleste di rimanere ancora in ritiro con la nazionale di Scaloni e capire se il prossimo 27 settembre potrà essere a disposizione per la gara contro la Giamaica. Se così fosse, Dybala, tornerebbe a Roma il giorno dopo, il 28, solamente 48 ore prima della gara di campionato contro l’Inter in programma a San Siro il prossimo 1 ottobre.

Roma, nuovo controllo per Dybala

In ogni caso, il 23 settembre, Dybala si dovrebbe sottoporre ad ulteriori accertamenti clinici per capire lo stato del proprio recupero fisico. Tutto dipende da questa visita di controllo ovviamente, che potrebbe o farlo rientrare con largo anticipo da Mourinho, oppure il caso contrario. Nella prima ipotesi comunque questo non vorrebbe dire, ovviamente, che la Joya non potrebbe essere a disposizione per la gara di campionato alla ripresa della Serie A.

Una situazione in continua evoluzione quindi a differenza di quella di Pellegrini che questa mattina ha ufficialmente lasciato il ritiro della nazionale di Roberto Mancini per tornare a Trigoria.