Positivi al Coronavirus, ufficiale: niente sfida con Abraham

Due giocatori non prenderanno parte alla sfida con Abraham, che in questi giorni si sta preparando al meglio con i compagni in ritiro

Archiviata la sconfitta contro l’Atalanta la Roma ha lasciato partire qualche suo giocatore per la sosta delle nazionali. In questi giorni, infatti, ci saranno le sfide di Nations League con l’Italia impegnata contro Inghilterra e Ungheria. Lorenzo Pellegrini era partito per aggregarsi al gruppo a Coverciano, ma poi, su consiglio dello staff medico il centrocampista è tornato a Roma. Il numero 7, infatti, aveva accusato un problema al femorale sinistro già contro l’Atalanta, ma ha preferito rimanere in campo al fianco dei compagni. Una volta finito il mtach, però, è stato esaminato, così come atto anche dai medici dell’Italia.

I giallorossi che sono partiti per le nazionali sono diversi, tra questi ci sono anche Paulo Dybala e Tammy Abraham. Il primo ha raggiunto la Seleccion nonostante il fastidio al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto a dare forfait prima della gara con l’Atalanta. Durante il riscaldamento, infatti, la Joya ha accusato problema alla gamba e ha preferito fermarsi. Per fortuna gli esami non hanno evidenziato nulla di grave e per questo Dybala è potuto partire, così come ha fatto Tammy Abraham che sta cercando di ritrovare la forma migliore. Non si sa se nei prossimi impegni verrà utilizzato da Southgate, alla ricerca della migliore squadra per fare bene nel mondiale. Due prossimi avversari dell’inglese, però, sono risultati positivi al Covid e non potranno scendere in campo.

Niente sfida con Abraham: Neuer e Goretzka positivi al Coronavirus

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la Germania, che affronterà l’Inghilterra il 26 settembre, ha annunciato che due suoi giocatori non potranno scendere in campo perché positivi. Si tratta di Manuel Neuer e Leon Goretzka, portiere e centrocampista della nazionale tedesca. I due non saranno presenti nella sfida contro Tammy Abraham, che quindi giocherà contro una formazione leggermente rimaneggiata.