Calciomercato Roma, nessun accordo col Milan: Pinto sfida la Juve

Il general manager della Roma può continuare a seguire l’obiettivo di calciomercato visto che il club che sembrava in pole non ha l’accordo

Nonostante meno di un mese fa ci sia stato il gong finale, Tiago Pinto continua a guardare al mercato. In questi giorni, infatti, sono tante le occasioni che possono capitare nonostante la finestra per le trattative ufficiali si sia conclusa. In questi giorni la Roma è divisa tra giocatori che sono partiti nazionale e quelli che, invece, sono rimasti nella Capitale. Con questi ultimi, José Mourinho sta svolgendo gli allenamenti di preparazione in vista dell’Inter. I giallorossi sono i prossimi avversari dopo la sosta e lo Special One è con la mente a loro.

Mentre nei campi di Trigoria si pensa solo al campionato, con Pellegrini che è tornato a Roma dopo aver svolto qualche allenamento con la Nazionale, Pinto pensa al calciomercato. Il general manager giallorosso ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione di Camara che quella sarebbe stata l’ultima. Un messaggio chiaro che fa capire come le trattative siano ben ancorate. Nonostante questo, però, Mourinho vorrebbe sempre veder rinforzato il reparto arretrato e tendere l’orecchio a possibili affari non è mai una cosa cattiva.

Calciomercato Roma, nessun accordo tra il Milan e Kiwior

In queste ore, dopo che l’affare sembrava ormai concluso, Jakub Kiwior è rimasto ancora sul mercato. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, non c’è nessun accordo con tra il Milan e il giocatore polacco. Il difensore dello Spezia, quindi resta ancora sul mercato con Tiago Pinto che può sorridere. Resta ancora in corsa, quindi, il gm giallorosso che però deve stare attento alle concorrenti. Sulle tracce di Kiwior ci sono Juventus, West Ham, Leicester e Villareall che hanno inviato degli scout a monitorare il giocatore.