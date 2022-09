Calciomercato Roma, un ex all’Olimpico: difensore nel mirino

Per Roma-Atalanta un ex giallorosso era all’impianto del Foro Italico per prepararsi in vista del prossimo calciomercato

Finalmente i giocatori della Roma possono respirare e lasciare andare un po’ di tensione grazie all’arrivo della pausa delle nazionali. Nei prossimi giorni l’Italia, così come le altre rappresentative scenderanno in campo per la Nations League e per preparare il Mondiale. A partire dalla seconda metà di novembre, infatti, si giocherà in Qatar la competizione della Fifa che ha deciso di spostare la manifestazione in inverno. La motivazione è molto semplice, nel paese della Penisola Araba le temperature in estate sono proibitive, soprattutto per un’attività come il calcio. Per questo la Federazione Internazionale di calcio dell’Association, ha deciso di programmare le partite nei mesi più freddi.

José Mourinho, così, sta continuando la preparazione con i giocatori che sono rimasti a Trigoria, con Lorenzo Pellegrini che è tornato dal ritiro a Coverciano. Mentre lo Special One sta organizzando gli allenamenti, Tiago Pinto è con la testa al mercato. In questi giorni, infatti, un ex romanista ha messo gli occhi su un gioiellino della scuderia giallorossa. Per questo il general manager deve rimanere vigile e monitorare la situazione. In questi giorni, infatti, il mercato della Roma è chiuso, come ha dichiarato più volte l’ex Benfica, che nella sessione estiva ha meritato solo applausi.

Calciomercato Roma, De Sanctis vuole Tahirovic

Secondo quanto riporta Il Mattino, Morgan De Sanctis ha assistito a Roma-Atalanta di domenica scorsa. Il direttore sportivo della Salernitana era alla partita non per caso, oltre sicuramente a motivi personali sconosciuti, il ds era all’Olimpico perché ha messo nel mirino un giallorosso. Si tratta di Benjamin Tahirovic, difensore classe 2003 della Primavera di Guidi. L’ex portiere della Roma, ha intenzione di strappare a Pinto il gioiellino svizzero con origini Bosniache, per portarlo in Campania, dove si sono fatti notare alcuni giovani talenti.