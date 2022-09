Calciomercato Roma, avviati i contatti: affare da 20 milioni

Calciomercato Roma, contatti già avviati per un affare che potrebbe valere 20 milioni di euro. Assalto inglese

Nei giorni scorsi gli scout della Roma avrebbero iniziato a lavorare su un nome che in questo momento è sulla bocca di tutti. Soprattutto per quello che è stato il suo inizio di stagione, non così scontato visti i 20anni di età. Decisivo in Champions League con la maglia dell’Eintracht Francoforte, Lindstrom, ha fatto centro nella sfida che il suo club ha vinto sul campo del Marsiglia.

Il suo profilo, così come vi abbiamo spiegato, sarebbe seguito da Pinto, alla ricerca di elementi giovani in grado di dare qualità senza dubbio ma anche la possibilità di pensare ad un progetto a lungo termine. Ma stando alle indiscrezioni riportate dalla Bild, uno dei più autorevoli giornali europei, l’Arsenal si sarebbe mosso per far muovere il fantasista nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Lindstrom

La squadra di Arteta, che ha iniziato alla grande la stagione e che si ritrova a giocare per la Premier League – almeno per ora – ed è una cosa che non succedeva da diverso tempo, non sembra voler lasciare nulla al caso. Anzi, se a gennaio la situazione di classifica dovesse rimanere così importante, allora sarebbe pronto l’assalto a Lindstrom. Si parla di un affare di una ventina di milioni di euro, una cifra che l’Eintracht Francoforte prenderebbe in seria considerazione per lasciar partire il giocatore.

Sul danese ci sarebbero non solo i Gunners – che al momento hanno decisamente messo la freccia – ma anche i tedeschi del Bayern Monaco e in Italia, oltre la Roma, lo avrebbero iniziato a visionare anche Juventus e Milan. Insomma, un’asta internazionale con l’Arsenal però che muovendosi così in anticipo potrebbe chiudere prima che la stessa possa realmente iniziare.