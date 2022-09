Calciomercato Roma, confessione bomba su Dybala: “È stato a casa mia”

L’attaccante della Roma, prima di firmare con i giallorossi, è stato al centro di un’altra vicenda di calciomercato in Serie A

Il suo arrivo a Roma durante il calciomercato estivo ha creato una grande ondata di entusiasmo. Già le prime voci sul suo arrivo avevano caricato tutti i tifosi che speravano di vedere la Joya in giallorosso. Quando le cose, poi, si sono fatte sempre più serie e un maggior numero di notizie dava l’argentino a un passo dalla Roma, nella Capitale le temperature si sono alzate vertiginosamente e non per colpa del sole. Il giorno del suo arrivo, poi, in migliaia hanno seguito il volo privato di Dan Friedkin che ha trasportato la Joya in Portogallo, dove Mourinho stava svolgendo la preparazione atletica.

Per la sua preparazione, poi, la Roma ha organizzato le cose in grande, mostrando al popolo giallorosso il neo acquisto al Palazzo della Civiltà. Sotto quello che è conosciuto come Colosseo Quadrato circa 10.000 tifosi hanno accolto l’arrivo dell’ex Juventus, che si è preso qualche momento per ammirare lo spettacolo che aveva davanti. Con l’inizio del campionato, invece, sono stati proprio i tifosi a poter vedere da vicino il suo grande talento, che lo ha reso uno dei migliori in circolazione. Fino ad ora Paulo ha segnato 4 gol in otto partite con la maglia giallorossa, ma la storia sarebbe potuta andare diversamente.

Calciomercato Roma, Galliani confessa: “Abbiamo cercato Dybala”

In queste ore, infatti, è arrivata la confessione di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza. Il “Condor” ha affermato durante il Festival dello Sport a Trento che il club non ha mai cercato Icardi, mentre Dybala è stato nel mirino dell’ex Milan. Il braccio destro di Berlusconi, poi, ha continuato affermando come ci siano stati dei colloqui con l’agente della Joya, che è stato anche a casa sua. Dopo averlo seguito e cercato, però, è arrivato il rifiuto di Paulo che ha scelto la Roma.