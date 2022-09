Inter-Roma, Mourinho avvisato: annuncio social e doppio ritorno

Messaggio social per l’allenatore della Roma che domenica primo ottobre affronta l’Inter per l’ottava giornata di Serie A

In questi giorni i giocatori della Roma sono divisi tra quelli che si stanno allenando a Trigoria e gli altri che sono partiti con le rispettive nazionali. Al primo gruppo rimasto nella Capitale si è unito anche Lorenzo Pellegrini che aveva raggiunto il raduno azzurro a Coverciano. Il centrocampista numero 7, però, è stato rispedito indietro dai medici degli Azzurri dopo gli esami fisici. Durante la partita con l’Atalanta, infatti, il capitano della Roma aveva accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra, ma aveva preferito rimanere in campo al fianco dei compagni.

Un gesto molto nobile quello di Lorenzo che ha dimostrato sempre di più di essere cresciuto e maturato sin dal suo ritorno con questi colori. Nella conferenza stampa post partita contro i bergamaschi, Mourinho aveva affermato di voler vedere se in questi 15 giorni sarebbe riuscito a recuperare proprio il centrocampista, insieme a Dybala. Anche l’argentino, infatti, ha avvertito un fastidio al flessore sinistro. La Joya, però, è partito con l’Argentina. Lo Special One vorrebbe recuperarli in vista di Inter-Roma del primo ottobre, una gara molto importante per la classifica.

Inter-Roma, messaggio social per Mou: Calhanoglu e Lukaku pronti a tornare

Un piccolo vantaggio poteva essere dato dalle assenze di Romelu Lukaku e di Hakan Calhanoglu. I due, però, sono vicinia recuperare i fastidi muscolari delle scorse settimane. Nella giornata di oggi, infatti, il turco ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale che conferma l’avvicinamento al rientro. Allo scatto in palestra insieme al belga, infatti, l’ex Milan ha mandato un messaggio a tutti affermano che i due sono vicini al rientro. Un avviso a Mourinho, che deve stare attento al talento dei due.