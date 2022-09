Calciomercato Roma, un top club si defila: Pinto può sorridere

Il general manager dell’area sportiva della Roma può essere soddisfatto visto che rimane in piedi uno dei suoi obiettivi di calciomercato

In questi giorni di fine settembre la mente dei tifosi è a ciò che stanno facendo i giocatori con le rispettive nazionali. La Roma ha diversi elementi della rosa che sono partiti con le rispettive selezioni per preparare al meglio il Mondiale in Qatar. Tra queste, però, ce ne sono alcune come l’Italia che non partecipano al torneo della Fifa e svolgeranno delle amichevoli utili sono per la Nations League. Gli Azzurri, tra cui c’è Bryan Cristante, stasera scenderanno in campo contro l’Inghilterra per la prima partita di questa sosta.

Mentre tutti sono con la mente alle partite, con Mourinho che ha il compito di pensare alla gara con l’Inter nonostante i giorni di riposo concessi ai giocatori, Pinto è sempre concentrato. Il general manager della Roma, infatti, non può abbassare la guardia visto che il calciomercato non si ferma mai. In questi giorni in cui le competizioni sono più sporadiche, o comunque solo delle Nazionali, i direttori sportivi si danno da fare e smuovono un po’ le acque. Pinto deve stare attento, quindi, che i suoi colleghi non facciano passi in avanti verso i suoi obiettivi.

Calciomercato Roma, nessun interesse del Bayern per Ramos

Uno di questi, poi, è rimasto in piedi grazie alla smentita delle ultime ore. Secondo quanto riporta il Sun, il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di prendere Gonçalo Ramos. L’attaccante del Benfica, quindi, non rientra nella lista degli obiettivi dei bavaresi, che non sono interessati all’attaccante. Il ventunenne nei mesi scorsi è stato affiancato alla Roma, visto che invece piace a Pinto. Il gm portoghese può tirare un sospiro di sollievo visto che il club tedesco non è interessato.