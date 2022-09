Roma, poker di cuori: in campo nel giorno di riposo

Al centro sportivo della Roma si sono allenati quattro giocatori per cercare di arrivare al meglio al match con l’Inter

In questi giorni la Roma si sta riposando in vista della prossima partita di campionato. Il primo ottobre a San Siro c’è l’Inter che aspetta Abraham e compagni per l’ottava giornata di Serie A. Arrivare alla partita con la miglior forma fisica è sicuramente un vantaggio sia per i nerazzurri che per i giallorossi. Per questo motivo, Mourinho sta studiando come far preparare al meglio i suoi giocatori. Non tutti, però, sono a disposizione del portoghese, che ha dovuto rinunciare a una buona fetta di rosa a causa degli impegni con le Nazionali.

Tammy Abraham è in ritiro con l’Inghilterra, che ha intenzione di fare bene al Mondiale dopo la delusione in finale degli Europei proprio contro l’Italia. Oltre all’inglese, un altro titolare che è partito con la sua rappresentativa è Paulo Dybala, che al momento di lasciare la squadra aveva un risentimento al flessore sinistro. Oltre ai due, poi, anche Lorenzo Pellegrini sarebbe dovuto partire con l’Italia, ma lo staff medico lo ha rispedito indietro per permettergli di recuperare. Mentre i nazionali si stanno preparando per scendere in campo, c’è chi a Trigoria lavora per accelerare i tempi e trovare la forma migliore.

Roma: Zaniolo, Belotti, Spinazzola e Camara a Trigoria

Nel centro sportivo di Trigoria oggi si sono presentati Nicolò Zaniolo, Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola e Mady Camara. I quattro hanno svolto un allenamento individuale nonostante i giorni liberi concessi dall’allenatore. La loro decisione è molto importante, soprattutto in vista di una partita come quella contro l’Inter, che attende i giallorossi al ritorno dalla sosta. I giallorossi hanno deciso comunque di presentarsi al campo di allenamento per cercare di accelerare i tempi e trovare la miglior forma il prima possibile.