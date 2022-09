Calciomercato Roma, Mourinho in quota Nazionale | Addio dopo il Mondiale

Calciomercato Roma, anche Mourinho in quota Nazionale e coinvolto nello scenario di addio dopo il Mondiale.

L’arrivo di José sulla panchina giallorossa rappresentava in quel caldo e amorfo pomeriggio di inizio maggio una delle notizie più belle e inaspettate che un tifoso della Roma potesse mai ricevere. Il momento della squadra non era dei più felici, alla luce delle diverse difficoltà incontrate fino a quel momento e della recente quanto cocente sconfitta rimediata contro il Manchester United in semifinale di Europa League.

Se a ciò si aggiunge la preoccupazione legata all’incertezza circa quello che sarebbe stato il futuro di un club da poco prelevato dalla dirigenza Friedkin, si comprende bene come l’approdo di Mou nella Capitale abbia rappresentato e rappresenti tuttora un ancora di sicurezza e l’emblema della serietà delle intenzioni della proprietà texana, emerse in modo più che esplicito nel corso di questi mesi. Il primo anno dello Special all’ombra del Colosseo è stato concluso nel rispetto di quel gerundio (“Vincendo”) da lui stesso adoperato nel corso della conferenza stampa di preparazione in risposta a chi gli chiedesse come vedesse la Roma nel corso del triennio successivo.

Mantenuta questa sorta di promessa, con tempistiche ancora più ottimistiche, resta adesso da comprendere dove potrà condurre l’iter tracciato da José in quel di Tirana e fin qui proseguito con un calciomercato da protagonisti e un inizio di campionato macchiato da qualche partita ma nel complesso positivo.

Calciomercato Roma, Mourinho in quota Nazionale per il dopo Southgate

Dipendesse dai tifosi, José dovrebbe restare a vita a Roma, in nome di una leadership e di un carisma che da tempo mancavano e divenuti imprescindibili per la crescita della squadra e piazza tutta. Pur sottolineando la totale felicità del mister e la consapevolezza che il percorso da condividere con quest’ultimo sia ben lungi dalla fine, riportiamo una non inosservata presenza del nome di Mourinho in una classifica stilata da Betfair.

Complice il difficile momento vissuto dall’Inghilterra di Southgate, da poco retrocessa nel Girone B di Nations League dopo lo scacco con l’Italia firmato Raspadori, l’agenzia di scommesse ha redatto una tassonomia di possibili sostituti dell’attuale CT anglosassone. Presente anche a Udine per osservare da vicino Abraham e, forse, Chris Smalling, Gareth potrebbe essere sollevato dall’incarico di commissario tecnico dei Tre Leoni.

Tra i possibili sostituti, come dicevamo, figura anche il nome dello Special One. Presenti, tra i vari, anche Pochettino, Gerrard, Lampard, Rooney, Guardiola e Wenger. Pur ricordando del recente annuncio di Mou sulla possibilità e volontà di allenare in Nazionale (in particolar modo quella portoghese), la quota sottolinea bene quella che è l’ancorata posizione di José in quel di Trigoria. La vittoria ipotetica di una scommessa sullo scenario ipotizzato corrisponde alla vincita di 33 ogni puntata di 1. Molto più semplicemente, nel nostro sistema, corrisponde a 34,00.