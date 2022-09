Roma, Mourinho esulta: doppio rinforzo immediato

La Roma è pronta per il prossimo tour de force prima del Mondiale in Qatar: Mourinho ha due rinforzi immediati per affrontarlo al meglio.

Il calciomercato estivo della Roma ha entusiasmato i tifosi giallorossi: la squadra è stata rinforzata a centrocampo e in attacco e spetterà all’allenatore José Mourinho farla rendere al meglio. I risultati non sono stati probabilmente in linea con le previsioni, ma ci sono delle chiare giustificazioni legate anche all’ultima finestra di calciomercato e agli infortuni.

In questa primissima parte di stagione il numero di infortuni è stato purtroppo molto alto: un problema che l’anno scorso sembrava ormai superato e che invece si è ripresentato. Il ko più grave è stato quello di Gini Wijnaldum: doveva essere uno dei punti di forza della squadra, fondamentale in mezzo al campo per gli schemi di Mourinho. Il suo infortunio ha costretto la Roma a cambiare strategie non prendendo un altro centrale di difesa e ingaggiando in sua sostituzione Mady Camara.

Roma, Camara e Belotti saranno dei veri e propri rinforzi

Ebbene Mady Camara, così come Andrea Belotti, al ritorno dalla sosta andranno considerati come dei veri e propri rinforzi. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i due calciatori sono arrivati solo negli ultimi giorni utili di calciomercato e si sono presentati ovviamente in ritardo di condizione rispetto a chi ha avuto modo di allenarsi col gruppo squadra fin dalle prime battute.

L’attaccante e il centrocampista, insieme a Zaniolo, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla, ieri hanno svolto una seduta straordinaria d’allenamento nel giorno di riposo per farsi trovare pronti alla partita contro l’Inter in programma sabato 1 ottobre. Lo stesso Mourinho lo aveva ammesso, la sosta è stata benvenuta per più ragioni: «Sono due settimane in cui gente come Belotti e Camara ha bisogno di lavorare per migliorare il livello fisico».

Camara ha caratteristiche uniche e potrebbe diventare fondamentale nelle rotazioni di centrocampo, Belotti punta ad aumentare l’efficienza in zona gol che spesso è venuta meno ai giallorossi. Un’alternanza con Abraham potrebbe rendere entrambi più lucidi e meno stanchi quando ci sarà da metterla dentro. Aspettando anche il ritorno di un certo Paulo Dybala.