Calciomercato Roma, operazione bis: pioggia di soldi dalla Premier League

Il general manager della Roma deve stare attento perché uno dei suoi obiettivi di calciomercato è finito nel mirino del club inglese

Scorre liscia la sosta per le nazionali con l’Italia che ha battuto 1-0 l’Inghilterra grazie a una rete di Raspadori. Con gli Azzurri sono pochi i giallorossi convocati da Roberto Mancini, che ha rispedito a casa Lorenzo Pellegrini a inizio ritiro. Il centrocampista numero 7, infatti, ha lasciato dopo poco tempo il ritiro di Coverciano a causa del fastidio al bicipite femorale accusato contro l’Atalanta. Con i bergamaschi, però, il capitano non è voluto uscire dal campo e anzi, come ha affermato Mourinho è rimasto al fianco dei compagni. Storia diversa, invece, per Paulo Dybala che si era fermato durante il riscaldamento contro i nerazzurri proprio per un problema al flessore. La Joya è rimasta con la Seleccion per prepararsi al Mondiale.

Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori sono con la testa a questi giorni di riposo, che portano al ritorno in campionato. Domenica prossima ad attendere la Roma c’è l’Inter per un big match molto importante per la classifica. Mentre tutti sono concentrati sulle competizioni c’è qualcuno che con la mente pensa ad altro. Si tratta di Tiago Pinto, general manager della Roma, che sta pensando al calciomercato. Il gm giallorosso si deve occupare di migliorare al squadra già da gennaio, dove dovrà colmare le lacune individuate da Mou. In questi giorni, però, uno dei suoi obiettivi è finito nel mirino di un big club, che ha intenzione di fare il bis.

Calciomercato Roma, bis di ferro: West Ham su Frattesi

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il West Ham ha messo nel mirino Davide Frattesi. Il centrocampista che piace molto a Tiago Pinto e a José Mourinho interessa anche agli inglesi, che hanno intenzione di fare il bis dopo l’acquisto di Gianluca Scamacca. L’attaccante questa estate è passato al club di Londra, che ora vuole mettere le mani anche sul numero 16 per migliorare la linea mediana. Bisogna stare sempre attenti, però, a De Zerbi, suo mentore in neroverde e ora sulla panchina del Birghton.