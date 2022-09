Calciomercato Roma, sfida alla Juventus: offerta respinta

Calciomercato Roma, arrivano conferme dalla Germania: sul colpo a parametro zero che Pinto aveva in mente c’è anche la Juventus

Ci ha pensato e ci pensa Tiago Pinto. Soprattutto perché il colpo potrebbe essere a parametro zero. Anzi, per chi lo farà, sarà sicuramente a parametro zero visto che la Bild, dalla Germania, conferma il fatto che il giocatore ha “categoricamente respinto” l’offerta del club per il rinnovo. Insomma, si muoverà alla fine della stagione sicuramente, ma forse, qualcuno, potrà cercare un affondo a gennaio anticipando in questo modo tutte le concorrenti.

In ogni caso la situazione attorno a Ndicka è ben delineata e di scossoni non ce ne dovrebbero essere. Lascerà l’Eintracht Francoforte e, il quotidiano tedesco, inoltre, conferma tutte quelle che sono state le indiscrezioni dei giorni scorsi che vedevano un possibile interesse della Juventus nei confronti del giocatore. Sì, è proprio così.

Calciomercato Roma, è sfida alla Juventus

Insomma, il difensore francese è nel mirino anche della società bianconera e non solo. Negli ultimi giorni vi abbiamo pure parlato di un interesse dell’Atletico Madrid di Simeone ma anche dalla Premier League potrebbero avvicinarsi alle prestazioni del 23enne che piace a mezza Europa. La concorrenza quindi è alta e “ben assortita” con il gigante francese che potrà tranquillamente scegliere la sua prossima destinazione nei prossimi mesi o magari trovare un accordo già a gennaio.

C’è da dire, però, che la Roma seguendo il giocatore da diverso tempo, e soprattutto con la necessità di inserire un elemento nel pacchetto arretrato, potrebbe cercare di fare la mossa nel prossimo mercato di gennaio magari dando un indennizzo all’Eintracht Francoforte. Potrebbe essere questa l’intenzione di Pinto che in tutto questo ha deciso di non prendere nessuno dagli svincolati nonostante alcune – sulla carta – buone occasioni.