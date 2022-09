Calciomercato Roma, Pallone d’oro per Pinto: Spalletti in agguato

Il giocatore che ha vinto il prestigioso premio è stato proposto nelle precedenti finestre di calciomercato al general manager della Roma

In questi giorni in cui i campionati sono fermi a causa della sosta delle nazionali, i direttori sportivi e i general manager d’Europa si stanno muovendo sul mercato. A gennaio c’è la finestra invernale e cominciare a muoversi con anticipo per preparare al meglio i colpi è una mossa che fa gola a molti uomini di calciomercato. Tra questi c’è anche Tiago Pinto, che ha il compito di colmare le lacune individuate da José Mourinho in queste prime settimane. Lo Special One vorrebbe un difensore centrale che possa completare il reparto arretrato.

Solo il tempo potrà dirci se Tiago Pinto sta lavorando per accontentare le richieste dello Special One, anche se fino ad ora il gm non ha mai deluso l’allenatore. Anzi, tra i due c’è una grande sinergia che ha portato a molti colpi di mercato eclatanti. Il più importante è di sicuro quello di Paulo Dybala, che ha rinforzato il reparto avanzato. La situazione in avanti, però, non sembra essere sistemata, visto che ci sono ancora alcune questioni in sospeso. Per migliorare le bocche di fuoco di Mourinho, Tiago potrebbe decidere di puntare uno dei giocatori che orbitano intorno alla Roma.

Calciomercato Roma, Lee in orbita Roma: Spalletti in agguato

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, in orbita Roma c’è Kang-In Lee, attaccante o trequartista del Maiorca. Il sudcoreano si è liberato dopo tanti anni del contratto con il Valencia ed è approdato al club con cui ha segnato un gol e fornito 3 assist in sei partite. Lee si è dimostrato sin da subito un grande talento, approdando al Valencia all’età di 10 anni. Con il club ha giocato 10 anni fino all’addio della passata stagione, in cui era stato proposto proprio alla Roma. Nel suo palmarès ci sono diversi riconoscimenti tra cui il Pallone d’oro dei Mondiali Under 20 conclusi nel 2019 in Polonia. Sulle sue tracce, però, ci sono big club come Porto, Benfica e Lione. In Italia, invece, lo segue la Sampdoria e chissà se Kim, sudcoreano difensore del Napoli, non abbia fatto proprio il nome di Lee a Spalletti.