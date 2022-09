Voglia matta Wijnaldum: “Passo dopo passo” la Roma lo aspetta

A fine agosto Wijnaldum ha subito al frattura della tibia destra e il centrocampista è sta lavorando per recuperare dall’infortunio

La Roma fino ad ora è sesta in campionato grazie ai 13 punti conquistati in 7 partite. I giallorossi hanno vinto gli scontro con Salernitana, Monza, Cremonese ed Empoli, mentre con la Juventus è arrivato un pareggio. Contro Udinese e Atalanta ci sono stati i primi stop della stagione, con i friulani che si sono imposti 4-0. Contro i bergamaschi, invece, la sconfitta è stata più che immeritata visto che Scalvini è riuscito a segnare sull’unica occasione leggermente più nitida per gli ospiti. Una grande sfortuna per i giallorossi, che secondo molti non hanno un gioco sfavillante.

Alla rosa della Roma, però, manca un giocatore del calibro di Gini Wijnaldum, centrocampista olandese arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain in estate. L’ex Liverpool ha potuto dare solo un piccolo assaggio del suo talento ai tifosi durante la prima giornata contro la Salernitana. L’olandese, infatti, è entrato nel secondo tempo, dove ha dimostrato subito grande visione di gioco. Purtroppo per lui, e per tutti i tifosi della Roma, durante una seduta prima della Cremonese il numero 25 ha subito la frattura della tibia destra. Per lui si prevedono tra i tre e i quattro mesi di stop, con il giocatore che sta lavorando per farsi trovare al meglio.

Wijnaldum, il messaggio social: “Passo dopo passo”

Il centrocampista in questi giorni si sta allenando con i fisioterapisti per mantenere la forma. Per assicurare tutti i tifosi sul suo recupero, l’ex Liverpool ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra alcuni momenti dell’allenamento. Alle immagini del suo lavoro in palestra, Gini ha affiancato anche un messaggio social in cui si dimostra concentrato. “La strada è ancora lunga e la devo prendere con pazienza passo per passo”. Con queste parole Wijnaldum ha dimostrato al sua voglia di tornare in campo senza accelerare i tempi, per arrivare al massimo della condizione il giorno del suo ritorno in campo.