Calciomercato Roma, niente Serie A: biennale UFFICIALE

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma ha deciso il suo futuro firmando un contratto di due anni con il nuovo club

Il calciomercato estivo per la Roma si è concluso nel migliore dei modi. Tiago Pinto è riuscito a spendere molto poco rispetto a un gran numero di uscite, che hanno permesso di tagliare il monte ingaggi. Il general manager aveva l’arduo compito di abbassare le spese a partire da questa estate e per 7 giocatori sono stati spesi in totale 8.2 milioni. È interessante sottolineare come 7 di questi siano stati spesi per un solo giocatore, Zeki Celik, acquistato dal Lille. L’altro milione e due che resta è stato usato dal gm ex Benfica per prendere Mady Camara dall’Olympiacos.

Proprio il centrocampista è stato una necessità dell’ultimo minuto visto che durante una seduta di allenamento in vista della gara con la Cremonese Georginio Wijnaldum ha subito la frattura della tibia destra. Un infortunio che ha preso alla sprovvista sia i tifosi che José Mourinho, che ha chiesto subito a Pinto un sostituto per l’olandese. I nomi in orbita Roma sono stati tanti, ma alla fine il mediano dell’Olympiacos l’ha spuntata su tutti. Uno che piaceva molto era Allan, centrocampista brasiliano dell’Everton ex Udinese e Napoli che era stato accostato alla Roma.

Calciomercato Roma, ufficiale Allan all’Al Wahda

Il possibile approdo di Allan in giallorosso, però, è da cancellare definitivamente visto che il giocatore ha cambiato squadra. Dopo la sua avventura all’Everton, dove non ha brillato come molti si aspettavano, Allan ha deciso di firmare un biennale. In queste ore, infatti, è arrivata l’ufficialità del suo approdo all’Al Wahda, squadra di Abu Dhabi. Il centrocampista ha firmato per due anni con il club degli Emirati Arabi e abbandona così la Premier League dopo sole due stagioni.