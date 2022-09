Calciomercato Roma, torna da Mourinho: Inzaghi e rinnovo nel mirino

Il calciatore della Roma vuole raggiungere il rinnovo prima della fine del suo contratto e punta molto sulla gara con l’Inter

Domenica prossima la Roma scende in campo allo Stadio San Siro contro l’Inter, con Inzaghi che deve scrollarsi di dosso le critiche di questi giorni. Una partita difficile per i giallorossi, con José Mourinho che recupererà tra qualche giorno una parte dei suoi giocatori che sono partiti con le nazionali. In questi giorni, infatti, c’è stata la pausa per permettere alle rappresentative di prepararsi in vista del Mondiale in Qatar. Ma mentre questi si preparano con le selezioni, a Trigoria c’è chi si allena per cercare di arrivare al meglio alla gara con i nerazzurri.

Pochi giorni fa è circolata la notizia di alcuni giocatori che hanno rinunciato ai loro giorni liberi per allenarsi a Trigoria e cercare di trovare la miglior forma fisica possibile. Questi erano Zaniolo, Belotti, Spinazzola e Camara, che si sono recati al centro sportivo per non fermare la preparazione nonostante i giorni di riposo concessi da Mourinho. Un gesto che non è passato inosservato e sulla loro stessa scia c’è stato anche Stephan El Shaarawy. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’ex Milan, Monaco e Shanghai Shenuha ha sacrificato alcuni di questi giorni per smaltire al meglio il problema muscolare che lo ha tenuto fuori.

Calciomercato Roma, scalpita per il ritorno e per il rinnovo: Inzaghi nel mirino

Il Faraone sta cercando di accelerare i tempi per arrivare al meglio alla gara contro l’Inter, che è la prossima in programma. Fare bene contro i nerazzurri sarà fondamentale non solo per la classifica, ma anche per la sua situazione. Stephan, infatti, è l’unico giallorosso con il contratto in scadenza nel 2023 e non ha intenzione di lasciare la Capitale, visto che ha anche comprato casa all’Eur. L’attaccante, quindi, ha intenzione di meritarsi questo prolungamento e in questi giorni sta dimostrando questa voglia negli allenamenti, affrontati a testa bassa.