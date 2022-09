Calciomercato Roma, il rinnovo è doppio: Pinto li blinda

Calciomercato Roma, ormai non ci sono più dubbi: il rinnovo è doppio. Pinto ha deciso di blindarli. Presente e futuro giallorosso.

In attesa di incontrare l’agente di Zaniolo per quello che a detta di tutti è sicuramente il rinnovo più importante in casa Roma, e in attesa di sedersi al tavolo con i Friedkin per discutere il suo di rinnovo, Pinto preso una decisione importante per il futuro della Roma: quella di blindare due giocatori. Presente e futuro della squadra giallorossa.

Andiamo per ordine e parliamo del presente: Bryan Cristante dovrebbe mettere nero su bianco molto presto per allungare il proprio accordo fino al 2027. Una notizia uscita qualche giorno fa e che è stata confermata anche questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista è uno dei pupilli di Mourinho che ha deciso di affidarsi a lui in mezzo al campo. Quasi in ogni occasione. Ed è anche per la spinta dello Special One ad avere dato un’accelerata alla questione.

Calciomercato Roma, anche Volpato pronto al rinnovo

Passiamo, invece, al futuro. Un altro elemento che presto dovrebbe mettere nero su bianco è Volpato. Il fantasista, classe 2003, ha un accordo con la società giallorossa in scadenza nel 2024. L’ultimo ritocco, con prolungamento annesso, è arrivato lo scorso anno, ma le cose sono cambiate in fretta in questo periodo e allora Pinto ha deciso di blindare il giovane. Uno degli elementi che maggiormente si è messo in evidenza con la Primavera e che è in pianta stabile nel giro della Prima Squadra.

Insomma, un doppio colpo. Un doppio rinnovo per mettere le basi anche per il futuro. La Roma si muove così. In attesa di Zaniolo…