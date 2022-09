Roma, Mourinho e quel patrimonio da 35 milioni: “Dobbiamo ripagarlo”

I tifosi della Roma sono tra quelli che riempiono lo stadio più di tutti e solo nelle prime gare giocate in casa ci sono stati i sold out

Domenica la Roma scende in campo contro l’Inter per l’ottava giornata di Serie A. In questa settimana i campionati si sono fermati a causa della sosta per le nazionali che si stanno preparando per il Mondiale in Qatar. Questo ci sarà a novembre e imporrà un ulteriore stop delle competizioni da metà novembre a gennaio. Una sospensione molto lunga che non permetterà ai tifosi di seguire la Roma come hanno sempre fatto.

In questi ultimi anni i romanisti hanno dimostrato di essere veramente diversi rispetto a tutti gli altri appassionati di calcio. I giallorossi, infatti, appena gli stadi sono stati aperti al 100% nel corso della passata stagione, hanno invaso l’Olimpico. L’impianto del Foro Italico, infatti, è sempre stato sold out a partire da aprile fino ad oggi, senza contare i settori ospiti degli altri stadi. Anche in trasferta, infatti, i tifosi hanno sempre riempito lo spicchio di seggiolini dedicato. Un trend che non sembra destinato a morire presto, vistoc he anche questa stagione è cominciata alla grande. In tutte le partite giocate in casa, l’Olimpico ha fatto registrare circa 60.000 tifosi della Roma.

Roma, Olimpico prezioso: i sold out valgono 35 milioni

Come riporta il Corriere dello Sport, questi numeri sono molto importanti per i Friedkin, visto che permettono alla società di mettere da parte qualche fondo. Queste prime partite, infatti, sono valse circa 4 milioni che sono entrati nelle casse giallorosse. Se questi numeri dovessero rimanere stabili fino al termine della stagione, Dan e Ryan potrebbero incassare almeno 35 milioni a cui vanno uniti i diritti di immagine. Uno sponsor è molto più felice di pagare cifre elevate se a guardare le sue pubblicità ci sono almeno 60.00 persone dal vivo. Di sicuro questi soldi fanno comodo, anche in vista della tagliola della Uefa per il fairplay finanziario, che sta costringendo i Friedkin a tagliare le spese.