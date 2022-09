Inter-Roma, dubbio Lukaku e guai Skriniar: i tormenti di Inzaghi

L’allenatore dell’Inter non dorme sonni tranquilli a pochi giorni dalla partita con la Roma a causa dei due titolari

Domenica c’è Inter-Roma, un appuntamento importante per i due club che hanno intenzione di fare punti. Mourinho vuole lavare dalla maglia la sconfitta con l’Atalanta che è stata più che immeritata. Il campo, infatti, ha dato un risultato bugiardo con i bergamaschi che hanno trovato la rete sull’unica azione più nitida a disposizione. L’Inter, invece, vuole vincere per spazzare via le critiche che Inzaghi sta ricevendo in questi giorni. Il tecnico nerazzurro è stato bersagliato da molti tifosi dopo la sconfitta con l’Udinese per 3-1.

In questi giorni alla Pinetina e a Trigoria tanno aspettando tutti quei giocatori che sono partiti con le Nazionali. La sosta, infatti, sta per volgere al termine con il ritorno della Serie A e i tecnici stanno preparando al meglio le due squadre. Da una parte Mourinho può esultare perché ha recuperato diversi giocatori infortunati. Da Dybala a Kumbulla, quasi tutti gli indisponibili hanno smaltito i loro problemi fisici con Pellegrini che era stato rimandato indietro dai medici dell’Italia. Inzaghi, invece, non può essere contento visto che in infermeria ci sono ancora Lukaku e Calhanoglu. I due si stanno allenando per cercare di recuperare.

Inter-Roma, Lukaku ancora in dubbio: Skriniar può partire

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga sta lavorando per recuperare dal problema al flessore, che sembra quasi superato del tutto. Vista l’importanza del giocatore e i Mondiali alle porte, però, l’Inter vuole prendersi qualche altro giorno di controllo prima di decidere cosa fare con Romelu. Fondamentali saranno i prossimi allenamenti, dove verranno valutate le sensazioni in corsa. Se queste dovessero essere positive allora Lukaku ci sarà dal primo minuto, nonostante sia ancora in dubbio. Un altro guaio, invece, è rappresentato da Milan Skriniar. Il difensore centrale piace al Paris Saint-Germain e potrebbe partire già a gennaio