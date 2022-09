Roma, accordo già trovato: Mourinho gioca d’anticipo e ci mette la faccia

L’allenatore della Roma è pronto a scendere in prima fila per anticipare l’accordo che è stato già trovato con la società

Da quando i Friedkin sono alla guida della Roma, la società ha fatto grandi passi in avanti per crescere e alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Dan e Ryan, infatti, hanno deciso di intraprendere un percorso ben preciso di tre anni per alzare il livello della squadra e del club in generale. Per farlo, poi, i due hanno deciso di affidarsi a uno dei migliori professionisti del panorama calcistico mondiale, ovvero José Mourinho. L’allenatore portoghese è un valore aggiunto per qualsiasi società che abbia un progetto ambizioso di vittoria.

Proprio con l’arrivo dello Special One è arrivato anche il primo trofeo giallorosso dopo tanti anni. Il portoghese, infatti, al primo anno alla guida della Roma ha vinto la Conference League, trofeo al via proprio nella scorsa stagione. Il 25 maggio scorso è arrivata la vittoria contro il Feyenoord nella finale di Tirana, che ha permesso a Pellegrini e compagni di alzare al cielo il trofeo. L’arrivo dell’ex Real Madrid, Manchester United e Inter ha permesso anche un cambio di mentalità, con José che è sempre il primo a mettere la faccia su tutto. Non solo sulle questioni di campo, però, visto che con la sua presenza potrebbe anticipare un accordo della Roma.

Roma, Mourinho ospite allo store Adidas

Secondo quanto riporta Il Tempo, il tecnico giallorosso sarà presente all’inaugurazione del nuovo negozio in Via del Corso 132, ma non solo. Oltre all’evento di domani, infatti, Mourinho sarà presente anche sullo spazio allestito sulla banchina sotto Ponte Umberto I, dove si terranno due giorni di eventi con vari personaggi invitati tra cui Mancini, atleta legato ad Adidas come Cristante, Belotti e Dybala. Non c’è una vera e propria correlazione tra la presenza di Mourinho, ambassador del marchio, a questi eventi e l’accordo che la Roma avrebbe trovato con il brand a tre strisce.