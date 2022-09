Roma, attesa Mourinho: il piano di rientro per Dybala

L’attaccante della Roma ha preparato la sua tabella di marcia in vista di Inter-Roma di sabato primo ottobre, valida per l’ottava di Serie A

Agenda alla mano, Paulo Dybala ha organizzato i suoi piani in vista di Inter-Roma. La partita, che vale per l’ottava giornata di Serie A, va in scena sabato primo ottobre e ha un valore speciale. Oltre al fatto che per Mourinho è un incontro con il passato, questo è uno scontro diretto per l’accesso alla Champions e i giallorossi non possono lasciarselo scappare. Inzaghi invece, ha molti pensieri per la testa e uno di questi riguarda la condizione fisica di Romelu Lukaku. L’attaccante sta recuperando, ma il suo utilizzo ancora non è sicuro.

Chi ha dovuto recuperare da un infortunio è proprio Paulo Dybala, che aveva dato forfait durante il riscaldamento prepartita con l’Atalanta. La Joya, infatti, aveva accusato un fastidio al flessore sinistro e per questo motivo è rimasto fuori. Per evitare ricadute, lo staff ha deciso di non utilizzarlo contro i bergamaschi e le sue condizioni sono state valutate dai medici dell’Argentina. Questi hanno valutato le condizioni di Paulo, che ancora non è tornato dagli impegni della Seleccion. Una grande differenza da Pellegrini, che era stato spedito indietro dallo staff azzurro.

Roma, tra rientro e Nazionale: i piani di Dybala

Come riporta il Corriere dello Sport, Paulo Dybala ha stilato un piano ben preciso per il rientro dalla Nazionale. Dopo aver smaltito il problema alla coscia sinistra, il numero 21 tornerà da New York, dopo gli impegni dell’Argentina. Per mercoledì mattina è previsto il volo della Joya, che arriverà a Roma in serata. Giovedì l’ex Juventus svolgerà un allenamento blando in modo da smaltire la fatica e poi partecipare a pieno alla rifinitura di venerdì.