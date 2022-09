Roma, i Friedkin non si fermano più: pronti 400 milioni

Dan e Ryan hanno intenzione di investire ancora per portare la Roma tra le migliori squadre italiane e d’Europa

La Roma è al secondo anno del progetto che i Friedkin hanno preparato. Le ambizioni di Dan e Ryan sono molto alte e hanno intenzione di innalzare il club tra i migliori d’Italia e d’Europa. Un compito non semplice che, per iniziare al meglio, ha avuto bisogno di una grande guida. Per questo motivo prima della scorsa stagione è stato preso José Mourinho, che ha portato i giallorossi alla vittoria della Conference League. Il trofeo della Uefa è stato solo il primo successo dello Special One che ha intenzione di continuare e non fermarsi.

I successi sportivi rappresentano la via principale per raggiungere vette più alte e alzare sempre di più l’asticella degli obiettivi. Oltre a questo, però, i Friedkin si stanno muovendo anche in altre direzioni per cercare di raggiungere il traguardo. Per questo motivo, la società ha dato vita a un gran numero di iniziative per il sociale, per far aumentare la propria brand awareness. Oltre a questo, per avvicinare i tifosi, Dan e Ryan hanno organizzato una serie di iniziative che hanno portato ai numerosi sold out che continuano da aprile fino ad oggi. L’ultimo passo per rendere la Roma ancora più grande di quello che è adesso riguarda lo stadio di proprietà.

Roma, Friedkin pronti a investire per lo stadio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i Friedkin sono pronti a investire almeno 400 milioni per dare alla Roma la propria casa. Il presidente del club, poi, spera di concludere i lavori entro il 2026. La società ha ricevuto rassicurazioni sulla fattibilità dell’impianto a Pietralata dal prefetto Matteo Piantedosi, che qualche giorno fa ha incontrato una delegazione del club per discutere della sicurezza relativa alla gestione degli eventi sportivi.