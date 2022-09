Calciomercato Roma, un nuovo exploit in Nazionale apre le porte ad una doppia occasione imminente. Ecco lo scenario nelle prossime settimane.

La Serie A ha osservato un turno di riposo complice la prima sosta Nazionali della stagione. L’Italia, con Bryan Cristante punto fisso del centrocampo, è riuscita a strappare il pass per la fase finale della Nations League. Il centrocampista giallorosso si è messo nuovamente in mostra, fornendo una prova preziosa per il commissario tecnico Mancini. Ma l’ex Atalanta non è l’unico ad aver approfittato del palcoscenico internazionale. C’è un nuovo exploit per convincere José Mourinho nelle prossime gare, e l’occasione imminente apre ad una doppia opportunità.

Nazionali croce e delizia per le squadre di club. Anche in questa sosta ci sono stati tanti infortuni in Serie A, ma in casa giallorossa sembra splendere il sereno in queste ore. Tantissime attenzioni sono legate allo stato di forma di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha partecipato all’ultima gara della Roma, finito in tribuna nell’immediato pre-partita della sconfitta contro l’Atalanta. Le notizie che giungono da oltreoceano sembrano confortanti, la ‘Joya’ non ha giocato con l’Argentina ma solo per evitare il rischio ricadute, mentre c’è da registrare un nuovo exploit per un compagno di reparto del talento sudamericano.

Calciomercato Roma, exploit in Nazionale: doppia occasione

Parliamo di Eldor Shomurodov, ancora una volta decisivo con la maglia dell’Uzbekistan. L’attaccante ex Genoa ha iniziato la seconda stagione in maglia giallorossa con un buon piglio, malgrado pesi l’errore sotto porta contro l’Atalanta. In quarantesette minuti giocati ha trovato comunque la via del gol in Europa League. Ed anche con l’Uzbekistan si è messo in mostra ancora una volta, suo l’assist decisivo nella vittoria contro il Camerun ma non solo. Il numero 14 della Roma ha anche trovato la via della rete contro il Costarica, prima che la squadra americana ribaltasse il risultato in suo favore. Ora c’è una doppia occasione alle porte per lui, sta per iniziare un ciclo di gare intenso e le apparizioni in campo potrebbero essere più frequenti. Vetrina per l’attaccante ma anche per il calciomercato della Roma, che secondo il Corriere dello Sport, potrebbe tentare di piazzarlo a gennaio.