Roma, niente Giamaica per Dybala: le ultime dall’Argentina

L’attaccante della Roma potrebbe non partecipare al torneo che si giocherà in Qatar a metà novembre visto l’utilizzo nelle amichevoli

Paulo Dybala è uno dei giocatori con più attesa nella Capitale. La Joya è arrivato in estate a parametro zero dopo aver lasciato la Juventus dopo sette anni in casa bianconera. La sua avventura a Torino si è conclusa con la fine del contratto, senza possibilità di rinnovo e Tiago Pinto si è fatto trovare pronto per convincerlo a vestire la maglia giallorossa. Un colpo da applausi per il general manager della Roma, che ha rinforzato la rosa con uno dei migliori talenti che la Serie A può offrire.

Vedere la Joya all’opera con la nuova maglia sulle spalle era qualcosa che tutti i tifosi giallorossi volevano vedere e il numero 21 ha dato diversi spunti per essere soddisfatti già dopo un primo approccio. Ora, però, i romanisti non vedono l’ora di rivederlo in campo dopo che un problema muscolare lo ha tenuto fuori dal campo contro l’Atalanta. Paulo, infatti, non è sceso in campo contro i bergamaschi ed è poi partito per le amichevoli dell’Argentina, che si sta preparando in vista del Mondiale. Nell’ultima partita con la Giamaica, però, Dybala non è sceso in campo.

Roma, niente Giamaica per Dybala: la decisione di Scaloni

L’assenza della Joya è saltata agli occhi di tutti, che hanno notato l’attaccante della Roma in tribuna nella vittoria della Seleccion per 3-0. Al termine della partita, come riportato da Tyc Sports, Scaloni ha affermato di non aver voluto rischiare Paulo. Il numero 21, infatti, non aveva ancora a pieno smaltito il problema fisico dei giorni scorsi e per questo il tecnico della Nazionale, che ha anche rinnovato. Dybala intanto si prepara a rientrare per essere a disposizione di Mourinho il prima possibile per la partita con l’Inter.