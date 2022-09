Inter-Roma, è sfida anche ad alta quota: voli diversi per Lautaro e Dybala

L’attaccante della Roma e quello dell’Inter hanno scelto piani diversi per tornare in Italia e preparare la sfida di Serie A

Sabato alle 18 va in scena Inter-Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A. La partita è molto importante perché rappresenta uno scontro diretto per l’accesso in Champions League. Dall’altra parte, però, è un’occasione importante per i due tecnici. Mourinho deve cercare di fare punti contro un club importante per continuare la cavalcata al quarto posto. Inzaghi, invece, ha bisogno di un successo per scacciare le critiche di questi ultimi giorni, che sono piovute soprattutto dopo la sconfitta con l’Udinese dello scorso fine settimana.

Quella con l’Inter è una delle sfide più importanti e che in passato ha saputo regalare emozioni forti. Basti pensare a tutti gli scontri del 2010, con la Roma che è stata la principale concorrente dei nerazzurri nell’anno del triplete. Alla guida di quella squadra, poi, c’era proprio José Mourinho, che affronterà il suo passato di nuovo, dopo le tre sfide dello scorso anno. Sabato, però, sarà una nuova stagione e i giallorossi hanno tutte le carte in regola per mettere paura a Inzaghi. Per farlo, poi, sarà fondamentale avere a disposizione i giocatori partiti per le Nazionali. Da una parte e dall’altra, i più attesi sono gli argentini, con Dybala, Lautaro e Correa che hanno scelto modi diversi per tornare.

Inter-Roma, voli diversi per Lautaro e Dybala

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, i tre argentini viaggeranno in modo diverso. Paulo ha preferito unirsi al volo charter allestito da Messi per tornare a Parigi. Da lì, poi, la Joya prenderà un ulteriore aereo per approdare nella Capitale. Scelta diversa, invece, per i due interisti. Lautaro e Correa hanno deciso di partire direttamente da New York con un charter allestito appositamente per loro e raggiungeranno Milano in serata. I due dormiranno nelle loro case lombarde e domani potranno presentarsi all’allenamento con meno stanchezza addosso