Inter-Roma, allenamento differenziato e addio big match: Inzaghi nei guai

Inter-Roma, Simone Inzaghi sarà costretto a rivoluzionare la sua formazione contro i giallorossi: le indicazioni dall’ultimo allenamento.

Sabato finalmente la Serie A tornerà in campo. Non ce ne voglia la nostra Nazionale italiana, che dopo avere fallito la qualificazione ai Mondiali è quanto meno riuscita a centrare l’accesso alle Final Four di Nations League, ma il campionato è tutt’altra cosa: c’è la Roma. E al rientro dopo lo stop, la squadra allenata da Mourinho avrà subito un big match.

A San Siro infatti i giallorossi saranno ospiti dell’Inter, vogliosa di rifarsi dopo un avvio di stagione decisamente non esaltante. Sarà una partita dai mille incroci: c’è lo Special One (squalificato) contro il suo passato, c’è Paulo Dybala che se la vedrà con la squadra che secondo le voci di calciomercato doveva essere sua dopo la Juventus. E c’è Edin Dzeko, che ritroverà la Roma, molto probabilmente da titolare. Perché la notizia dell’ultima ora è che in attacco Simone Inzaghi non avrà a disposizione uno dei suoi calciatori di maggiore spessore.

Inter-Roma, Lukaku non recupera in tempo: tornerà in Champions League

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non scenderà in campo nella partita di San Siro in programma sabato alle 18.00 tra Inter e Roma. Oggi il belga ha svolto un altro allenamento differenziato ad Appiano, e così per il sito internet del quotidiano sportivo le possibilità di vederlo quanto meno in panchina sono appena del 5%.

Verosimilmente, Lukaku verrà tenuto a riposo per provare a recuperarlo per la fondamentale partita del girone di Champions League contro il Barcellona in programma poi il martedì della prossima settimana. Lo staff dell’Inter è molto cauto, si vuole a tutti i costi evitare una ricaduta che sarebbe letale in questo momento della stagione con quaranta giorni intensi prima dell’inizio del Mondiale in Qatar. E vista la particolare muscolatura del colosso nerazzurro, la decisione presa è cautelativa: niente Roma per Lukaku.