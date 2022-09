Roma, contropiede Rocchi: annuncio con richiesta a Mourinho

Roma, contropiede Rocchi: l’ex arbitro adesso designatore ha risposto a una domanda sullo Special One. E c’è anche una richiesta

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, oggi ha parlato in conferenza stampa in Figc. Tanti i temi toccati: non solo gli errori arbitrali che hanno decisamente condizionato questo avvio di stagione, ma in generale, l’ex fischietto toscano, ha voluto toccare altri temi. Non di meno anche quello del rapporto che c’è con gli allenatori.

E a proposito di questo una risposta su quello che è il comportamento di Mourinho ci doveva per forza essere. Più che sul comportamento sulle parole che lo Special One ha detto dopo la gara contro l’Udinese, quella arbitrata da Maresca, che ha Roma ha perso quattro a zero in Friuli. Prima di rivelare cos’ha detto Rocchi, vi riproponiamo la frase del portoghese: “Ai giocatori ho detto quello che ho detto a voi. Quando si perde 4-0 non si parla dell’arbitro, ma quando abbiamo saputo che era lui abbiamo avuto il feeling che sarebbe stato l’allenatore perfetto per l’Udinese”.

Roma, la risposta di Rocchi a Mourinho

Questa la risposta arrivata oggi da Rocchi in merito a quella partita di quasi un mese fa: “Le parole di Mourinho dopo gara con Udinese? E’ molto intelligente, non dico che volesse spostare l’attenzione ma qualcosa del genere. Agli allenatori chiedo di capire un attimo che quando esprimono un concetto su un arbitro creano ancora più tensione”. Si cerca quindi di allentare quella tensione che potrebbe creare sicuramente dei problemi. E potrebbe portare a degli errori. Certo, in panchina, davanti ad alcuni torti, è davvero difficile stare fermi e mantenere la calma. Lo sa bene questo lo Special One che pagherà questa sua focosità sabato sera contro l’Inter: non sarà in panchina contro la sua ex squadra perché squalificato.