Roma, dall’Argentina: Mondiali a rischio per Dybala

L’attaccante della Roma potrebbe non prendere parte al torneo che si terrà in Qatar a novembre dopo le amichevoli giocate dalla Seleccion

La stagione 2022/2023 è una delle più particolari per il mondo del calcio. Per la prima volta nella sua storia, infatti, a novembre si terrà il Mondiale in Qatar che sarà più unico che raro. Nel paese della Penisola Araba, infatti, si giocherà il torneo organizzato dalla Fifa che ci sarà a novembre. La decisone è stata presa dalla Federazione a causa delle temperature roventi che il paese tocca nei mesi più caldi e per questo motivo ha scelto di programmare la kermesse negli ultimi mesi del 2022.

Questo ha porterà a un lungo stop dei campionati che si fermeranno intorno al 18 novembre per permettere a tutti i giocatori di raggiungere le loro rappresentative. Nella Roma ci sono diversi giocatori che parteciperanno al Mondiale, ma tra questi potrebbe non esserci Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, in questi giorni ha accusato un problema fisico che lo ha tenuto fuori dal campo sia con la Roma che con l’Albiceleste. In maglia giallorossa, la Joya ha saltato la partita con l’Atalanta, mentre con la maglia della Seleccion le amichevoli negli Stati Uniti. Nell’ultima partita con la Giamaica, Scaloni ha preferito tenere fuori l’ex Juve per motivi precauzionali.

Roma, dall’Argentina: dubbio Dybala per il Mondiale

Il mancato utilizzo del numero 21 giallorosso è stato notato da diversi tifosi nel paese del Sud America e qualcuno ha alzato il dubbio sulla presenza di Dybala al Mondiale. Come riporta La Nacion, infatti, queste amichevoli sarebbero state un’occasione d’oro per Paulo che, però, non è potuto scender in campo neanche con la Giamaica. Per questo motivo, la testata si è chiesta se la sola presenza del numero 21 della Roma è bastata per convincere Scaloni a portarlo in Qatar. Il talento di Dybala, però, non è in discussione e grazie a questo riuscirà ad essere fondamentale anche con l’Argentina. In ogni caso, a Roma sapranno come goderselo e coccolarlo.