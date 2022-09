Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Spugna e Bartoli, capitano della Roma Femminile, che domani giocheranno contro lo Sparta Praga

La Roma Femminile domani alle 14.30 scende in campo contro lo Sparta Praga per cercare di raggiungere un risultato storico: la partecipazione ai gironi di Champions League. È la prima volta che le giallorosse partecipano alla competizione in cui ci sono le migliori squadre d’Europa. Dal Barcellona al Lione, passando per il Chelsea fino al Paris Saint-Germain, le regine del calcio europeo femminile potrebbero essere le prossime avversarie delle giallorosse che domani hanno un appuntamento importante con la storia.

All’entusiasmo delle giocatrici ha risposto il tifo romanista che domani riempirà gli spalti del Tre Fontane. Una grande spinta, come all’Olimpico, che aiuterà la squadra nella partita che Bartoli ha definito la più importante della stagione. Il capitano della Roma Femminile ha parlato oggi in conferenza stampa al fianco del tecnico Alessandro Spugna. I due hanno incontrato la stampa che ha chiesto loro le impressioni e le sensazioni sulla gara. Il tifo giocherà un ruolo importante, visto che sarà uno stimolo in più per le giallorosse. Elisa, poi, ha definito la possibilità di giocarsi l’accesso alla Champions, che sembra molto vicino.

Roma Femminile, Spugna e il sogno Champions: difesa a tre e titolare out

Le parole di Spugna in conferenza stampa: “Non dobbiamo fare l’errore di pensare di aver passato il turno. Dobbiamo giocare con le nostre idee, caratteristiche. Dobbiamo cercare di fare la gara come sappiamo, cercando di fare gol senza aspettare. Non possiamo aspettare dall’inizio di speculare sul risultato dell’andata”. Confermata l’assenza di Linari, non disponibile nella sfida del Tre Fontane.