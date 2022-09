Nuovo stadio della Roma, cambio di scenario a sorpresa dopo le parole del deputato del nuovo governo. Spunta il dietrofront col cambio sede.

Continua senza soste la telenovela legata allo Stadio della Roma. Anche le elezioni politiche, che hanno donato un nuovo volto al Parlamento italiano, incidono sull’iter dell’impianto di proprietà per la squadra giallorossa. La famiglia Friedkin sta premendo sull’acceleratore per imprimere una nuova svolta intorno alla Roma, dopo la storica fuoriuscita dalla borsa arrivata dopo la vittoria della Conference League della scorsa stagione. Ecco le parole del deputato di Fratelli d’Italia che possono riscrivere la vicenda legata allo stadio di proprietà della Roma.

La Serie A si è fermata per il primo week-end della stagione causa sosta nazionali. In Italia ad animare la domenica ci sono state le elezioni politiche, che hanno regalato al paese un nuovo governo a guida Fratelli d’Italia. Mentre in questi giorni impazza il toto-nomi circa le importanti cariche istituzionali, arrivano le prime dichiarazioni dei vincitori. Una di queste, da parte del deputato Rampelli del partito guidato da Giorgia Meloni, ridisegna un cambio di scenario a sorpresa legato allo stadio di proprietà della Roma. La società giallorossa ultimamente ha fatto importanti passi in avanti, che culmineranno nella presentazione imminente del progetto di Pietralata.

Stadio della Roma, nuovo governo e cambio sede: annuncio a sorpresa

Sembrano ben altri i piani di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia. L’amministrazione capitolina, guidata da Roberto Gualtieri del PD, sta per ricevere lo studio sul progetto di fattibilità del nuovo stadio in zona Pietralata. Diversa la traiettoria disegnata dal fedelissimo di Giorgia Meloni, che è stato intervistato quest’oggi dal Corriere della Sera. In merito all’ipotesi stadio di Pietralata Rampelli interviene a sorpresa: “Non conosciamo le modalità con cui il sindaco Gualtieri ha scelto l’area di Pietralata, ma Roma a causa delle scelte sbagliate di Veltroni ha una grande area, a Tor Vergata, disponibile.” Il deputato aggiunge nel dettaglio: “Si tratterebbe di una riconversione dell’area delle Vele che altrimenti rischiano di restare una cattedrale nel deserto.“