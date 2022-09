Stadio della Roma, presentazione ufficiale: c’è la data

Stadio della Roma, passi avanti importanti per la proprietà Friedkin. Spunta anche la data della presentazione ufficiale, ecco i dettagli.

Un nuovo passo avanti verso la costruzione dell’impianto sportivo di proprietà. La famiglia Friedkin da quando è alla guida della Roma sembra aver le idee chiare, anche la questione stadio ora si può sbloccare definitivamente. Una vera e propria telenovela quella che riguarda la costruzione di un nuovo impianto per la squadra giallorossa, questione che è rimasta in sospeso nonostante i vari cambi di proprietà. Spunta la data della svolta, ecco quando l’impianto verrà presentato in via ufficiale all’amministrazione di Roma Capitale.

Qualcosa si muove, ed anche più di qualcosa. La famiglia Friedkin ha intenzione di non mollare sulla costruzione del nuovo stadio della Roma. Gli statunitensi, dall’estate del 2020 al comando della società giallorossa, dopo aver riportato un trofeo all’ombra del Colosseo ora vogliono sfatare un altro tabù. Il primo anno a guida José Mourinho si è chiuso con la memorabile conquista della Conference League, interrotto un digiuno di trofei lungo 14 anni. Nei giorni scorsi la proprietà della Roma ha anche completato il delisting finanziario, una svolta storica per la società giallorossa che è uscita definitivamente dalla borsa.

Stadio della Roma, presentazione ufficiale del progetto: c’è la data

Ieri era arrivato un segnale positivo ufficiale, per bocca dell’Assessore allo Sport della giunta capitolina. Oggi, secondo quanto raccolto dal quotidiano Il Romanista, fonti istituzionali hanno svelato la data cruciale per il via libera definitivo. Secondo il quotidiano il progetto verrà presentato ufficialmente il 3 ottobre. E’ questa la data che vedrà la società giallorossa presentare il progetto di fattibilità sul nuovo stadio sulla scrivania del Primo cittadino di Roma, il Sindaco Gualtieri. Lo stesso Sindaco che aveva aperto uno spiraglio importante sul futuro prossimo per i tifosi giallorossi. La svolta è ad un passo, tra poco più di dieci giorni il quadro sul progetto di Pietralata potrebbe vivere un’accelerata clamorosa.