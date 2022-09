Inter-Roma, enigma Dybala: scatta l’ora X

L’attaccante della Roma è tornato per preparare la partita con l’Inter dopo gli impegni con la Nazionale argentina di questi giorni

Sabato la Roma scende in campo contro l’Inter per l’ottava giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla partita dopo aver perso in casa contro l’Atalanta, in un partita che definire immeritata è un eufemismo. Contro i bergamaschi, infatti, Rui Patricio ha subito un solo gol, nel primo tempo, sull’unica azione leggermente più nitida degli uomini di Gasperini. Archiviata la sconfitta, i giallorossi sono partiti per le loro Nazionali, che si sono preparate in vista del Mondiale in Qatar. Sono stati diversi i romanisti che sono partiti con le rispettive rappresentative, ma tra questi non c’era Pellegrini. Il capitano è stato rispedito indietro dai medici dell’Italia per permettergli di recuperare le noie al flessore sinistro.

Di nerazzurro in nerazzurro, nel fine settimana c’è una delle partite più importanti della stagione. Lo scontro diretto tra Inter e Roma è molto importante per la corsa alla Champions League. Evitare la sconfitta è già un traguardo visto che una diretta avversaria non si rinforzerebbe. Le condizioni, poi, sembrano anche favorevoli. Simone Inzaghi, infatti, dovrebbe rinunciare a Romelu Lukaku che non ha ancora smaltito i problemi muscolari, mentre Calhanoglu sembra aver recuperato. Sulla sponda giallorossa, invece, José Mourinho – che affronta il suo passato – ha recuperato diversi nomi, tra cui Paulo Dybala.

Inter-Roma, dubbio Dybala sulle sue condizioni

Secondo quanto riporta il Messaggero, però, sull’attaccante argentino ci sono ancora dei dubbi. Il numero 21 della Roma, infatti, ha cercato di non peggiorare la situazione contro l’Atalanta andando in tribuna, così da poter scendere in campo con l’Argentina. Il ct Scaloni, però, non lo ha utilizzato in nessuna delle amichevoli. In quella con la Giamaica, poi, aveva annunciato che sarebbe partito dal primo minuto, mentre poi Paulo è andato in tribuna. La situazione è singolare e qualcosa sulle condizioni della Joya trapelerà domani.