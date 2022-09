Inter-Roma, Simone Inzaghi mescola le carte in vista del big match di San Siro. Cambio modulo ed esclusione eccellente, ma non solo

Poco più di quarantotto ore attendono la Roma dal ritorno in campo in Serie A. Lo scorso fine settimana i campionati si sono fermati per la sosta Nazionale, la squadra giallorossa ha fame di vittoria dopo la sconfitta casalinga trovata contro l’Atalanta. Rimane in ballo il dubbio legato alla forma di Paulo Dybala, rientrato dagli Stati Uniti senza esser sceso in campo con la maglia dell’Argentina, domani il test decisivo per la ‘Joya’. Simone Inzaghi sembra aver deciso, nel frattempo, di mescolare completamente le carte dal punto di vista tattico in previsione della sfida di San Siro.

Una sfida delicata attende Roma ed Inter, entrambe reduci da una sconfitta. La squadra giallorossa è stata battuta di misura dall’Atalanta, nonostante una prova tenace e sfortunata allo stadio Olimpico per gli uomini di José Mourinho. Il tecnico portoghese, che non sarà della gara causa squalifica, ripone le proprie speranze intorno al pieno recupero di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha saltato la sfida contro i bergamaschi per un fastidio al flessore, domani il test decisivo a Trigoria prima della trasferta in terra lombarda.

Inter, Inzaghi cambia modulo e punta sull’ex Roma: esclusione eccellente

Dal canto suo Simone Inzaghi starebbe pensando di varare una nuova rivoluzione tattica. Secondo quanto da Alfio Musmarra, nella trasmissione Top Calcio in onda su Telelombardia, il tecnico dell’Inter starebbe pensando di giocare con una sola punta. Appurata l’assenza di Romelu Lukaku, l’allenatore ex Lazio può contare sul recupero di Calhanoglu a centrocampo. Il turco dovrebbe essere schierato in mediana, arretrando un poco il suo raggio d’azione per schierarsi a fianco di Barella. Sulla trequarti invece giocherebbe l’ex Roma, Henrikh Mkhitaryan, prelevato da Marotta a parametro zero la scorsa estate. Il modulo scelto dovrebbe essere quindi il 3-4-2-1. L’unica punta in avanti, al netto di ribaltoni, dovrebbe essere Lautaro Martinez con Edin Dzeko in panchina, a proposito di ex Roma.