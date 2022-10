Calciomercato Roma, Tiago Pinto lo blinda: rinnovo ufficiale fino al 2026

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e rinnovo fino al 2026. C’è il comunicato.

In una fase dominata da tante voci legate al mercato ma anche alle questioni di campo, in casa giallorossa è da poco arrivata la notizia ufficiale legata all’importante rinnovo. Tra qualche ora la Roma è attesa dalla delicata trasferta di San Siro, per la quale ha recuperato Paulo Dybala, circa la cui titolarità però Mourinho non si è ancora espresso. Le condizioni dell’argentino sono state sicuramente all’ordine del giorno, insieme ad altre vicende di campo o di calciomercato.

Da tale punto di vista, abbiamo visto come in casa capitolina sia stato percepito nuovamente un certo fascino per il pallino di Mourinho, Diogo Dalot, al centro di un probabile intreccio di mercato che coinvolge anche Barcellona e Milan. Ritornando però alla notizia della serata, riferiamo di seguito il comunicato ufficiale della società circa il rinnovo dell’attaccante fino al 2026.

Calciomercato Roma, Volpato rinnova fino al 2026

Tramite una nota ufficiale la Roma ha infatti annunciato il rinnovo fino al 2026 di Cristian Volpato, giovane attaccante nato in Australia e già da tempo accorpato da José alla rosa dei ‘grandi’, con la quale si è già tolto qualche soddisfazione. Oltre a quella dell’esordio, il classe 2003 ha già assaporato la gioia del gol con la maglia giallorossa, avvenuto lo scorso febbraio in occasione della rocambolesca sfida interna contro l’Hellas Verona.

Al netto della presenza di giocatori come Abraham e Belotti, Mourinho ha già più volte dimostrato di voler puntare su di lui, come evidenziato da un rinnovo che di fatto lo blinda, legandolo ai colori giallorossi fino al 2026. A seguire la nota, accompagnata dalle dichiarazioni ufficiali di Tiago Pinto. “AS Roma è lieta di annunciare che Cristian Volpato ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026”.

“Cristian è un ragazzo dotato di grande talento, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma. Con questo rinnovo di contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi”.