Calciomercato Roma, giocatore a Trigoria: blitz sulla fascia

Il general manager della Roma ha messo nel mirino un talentino che potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato per il futuro

La Roma ieri ha annunciato che durante il Mondiale prenderà parte a una tournée in Giappone. Gli impegni della squadra in Asia e nello specifico nel Paese del Sol Levante sono aumentati negli ultimi anni. Le prime avvisaglie della volontà del club di strizzare l’occhio al mercato asiatico c’erano state già qualche anno fa, quando il team Esports decise di abbandonare Fifa, celebre titolo calcistico della EA Sports, per approdare su eFootball, del gigante asiatico Konami. Una decisione singolare, visto che il primo è attualmente il leader del genere, ma che affonda le sue radici nelle regole del marketing.

Dal 22 al 29 novembre, i giallorossi saranno nell’isola dell’Oceano Pacifico. In questi giorni la Roma parteciperà all’Eurojapan Cup, in cui sfideranno prima il Nagoya Grampus e poi il Yokohoma F. Marinos. Questa spedizione in Asia, però, potrebbe avere anche un terzo fine. Oltre a quello fisico, ovvero mantenere alta la preparazione dei giocatori che non parteciperanno alla Coppa del Mondo in Qatar, e al tentativo di aumentare la popolarità del brand, in Giappone potrebbero nascere affari di calciomercato. Dall’Asia, infatti, cominciano ad arrivare diversi talenti e Tiago Pinto ne ha messo uno nel mirino.

Calciomercato Roma, Pinto punta Handa

Secondo quanto riporta Il Tempo, nei giorni scorsi a Trigoria era presente Daisuke Shibusava, direttore sportivo del Montedio Yamagata. Il ds non era da solo, ma con lui era presente Riku Handa, terzino destro giapponese dell’Under 21, in Italia per gli impegni della sua Nazionale. L’esterno potrebbe diventare uno dei prossimi obiettivi di calciomercato della Roma, che ha sempre intenzione di migliorare la rosa con nuovi talenti. Handa, però, è giapponese e quindi è extracomunitario. La Roma attualmente non ha più posti per giocatori non comunitari e ogni assalto dovrà essrre rimandato all’estate prossima.