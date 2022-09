Calciomercato Roma, la big non lo vuole più: via libera Pinto

Calciomercato Roma, un top club sembra defilarsi dalla corsa al gioiellino che smuove l’interesse della Serie A. Tiago Pinto è pronto al duello.

Vigilia di campionato in casa Roma, i giallorossi domani faranno visita all’Inter di Simone Inzaghi. Sfida delicata per entrambe le formazioni reduci da una sconfitta, Mourinho confida di aver a disposizione Paulo Dybala. In attesa del nuovo big match, che inaugura un ciclo di gare determinante per il proseguo della stagione, si accendono i riflettori anche sul futuro calciomercato. C’è da riportare un importante aggiornamento su un obiettivo della Serie A, il top club si sarebbe defilato dalla corsa. Tiago Pinto è pronto alla doppia sfida in Serie A.

La Serie A si prepara a tornare in campo, vigilia dell’ottavo turno di campionato in Italia. Dopo la sosta nazionali la stagione entra nel vivo per la Roma, attesa da una serie di partite cruciali da qui alla lunga sosta invernale per i Mondiali in Qatar. Domani pomeriggio, alle ore 18, la squadra di José Mourinho farà visita all’Inter. La sfida si preannuncia elettrizzante, entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta e non hanno intenzione di perdere altro terreno per strada. Mentre arrivano notizie confortanti dal fronte Paulo Dybala, c’è un importante aggiornamento dal fronte del calciomercato europeo.

Calciomercato Roma, fuori uno: Pinto sfida la Serie A

Fari puntati su Jurrien Timber, gioiello di ventuno anni in forza all’Ajax. Difensore poliedrico, nasce terzino destro prima di essere adattato al centro della difesa. Il calciatore, in mostra anche con la nazionale olandese, potrebbe lasciare i Lancieri nelle prossime sessioni di calciomercato, a fronte di un’offerta adeguata. Nella scorsa sessione estiva c’è stato un tentativo da parte del Manchester United, guidato dall’ex Ajax ten Hag, rispedito al mittente dalla società di Amsterdam. Si era parlato anche di un forte interesse in casa Bayern Monaco, ma in queste ore è arrivata la smentita dalla Germania. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Christian Falk i bavaresi non sono sulle tracce del difensore olandese. La concorrenza dunque potrebbe abbassarsi e la sfida accendersi in Serie A: sia l’Inter che il Napoli potrebbero dar filo da torcere a Tiago Pinto.