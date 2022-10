Calciomercato Roma, futuro deciso: via a gennaio a 35 milioni

L’obiettivo di calciomercato della Roma è finito sulla lista dei cedibili e potrebbe lasciare il club con l’arrivo del nuovo anno

La Roma ha concluso l’ottava giornata di Serie A con un’importante vittoria sull’Inter. Allo Stadio Meazza, i nerazzurri erano passati prima in vantaggio con il gol di Dimarco, ma poi Dybala e Smalling hanno messo il sigillo alla gara. I due giallorossi hanno segnato il gol del pareggio e poi il difensore centrale inglese ha siglato di testa il 2-1 valso i tre punti. Un successo che ha un peso ben specifico, visto che in questo modo i giallorossi hanno ottenuto il massimo dalla posta in gioco contro una diretta concorrente per l’accesso in Champions League. L’approdo dell’argentino è stato fondamentale alla partita, illuminata dal suo immenso talento.

Paulo Dybala è arrivato in estate grazie a un grande lavoro di José Mourinho, Dan Friedkin e soprattutto Tiago Pinto. Il general manager è riuscito a convincere l’ex Juventus ad approdare nella Capitale, dopo che il suo contratto con i bianconeri era sparito. Oltre a lui, però, c’era un altro argentino nella lista dei possibili acquisti di calciomercato della Roma. Si tratta di Rodrigo De Paul che per tanto tempo ha fatto parte degli obiettivi del gm. Dopo tutte le voci che si sono accumulate intorno al possibile approdo dell’ex Udinese, questo ha deciso di rimanere in Spagna. Ora, però, il suo futuro sembra cambiare.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Atletico vuole vendere De Paul

Secondo quanto riporta Todofichajes.com, il club di Madrid ha deciso di separare le strade con De Paul. L’ex Udinese, infatti, è colpevole avere un rendimento troppo basso e per questo motivo Simeone aveva chiesto al centrocampista di impegnarsi di più. Le cose, però, non sono andate come il tecnico sperava e per questo l’Atleti sta decidendo di vendere De Paul a gennaio. Per acquistare il suo cartellino ci vorranno circa 35 milioni, con il Leeds sulle sue tracce.