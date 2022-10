Calciomercato Roma, stallo totale: niente firma e spiraglio per Pinto

Si è aperta una via per il general manager della Roma che potrebbe sfruttare la situazione di uno dei suoi obiettivi di calciomercato

Ottobre è appena iniziato ma le voci di calciomercato non si fermano mai. Soprattutto per la Roma, che questa estate è stata la protagonista indiscussa in Serie A, grazie ai tanti colpi di Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva giallorossa è riuscito a portare nella Capitale diversi grandi talenti come Paulo Dybala. L’argentino è approdato in giallorosso dopo un lungo corteggiamento che ha tenuto tutti i tifosi attaccati allo smartphone. Il culmine dell’entusiasmo c’è stato quando la Joya si è unito al ritiro giallorosso grazie al passaggio dato da Dan Friedkin con il suo aereo privato.

I tifosi della Roma hanno mostrato tutta la loro felicità per l’arrivo dell’argentino all’Eur, sotto il Palazzo della Civiltà, quando in 10.000 si sono ritrovati per accogliere Dybala. Oltre a lui, poi, sono arrivati anche Andrea Belotti, Nemanja Matic e Gini Wijnaldum. L’olandese è alle prese con un infortunio alla tibia, fratturata durante una seduta prima della fine del calciomercato. L’ex Paris Saint-Germain e Liverpool +è approdato in giallorosso per migliorare il centrocampo di Mourinho, che aveva messo nel mirino anche altri obiettivi. Uno di questi adesso sembra ai ferri corti con la società, avendo ritardato il prolungamento del contratto.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz non firma il rinnovo

Si tratta di Douglas Luiz che, secondo quanto riporta 90min.com, non ha firmato il rinnovo del contratto offerto dall’Aston Villa. Steven Gerrard, allenatore del club di Birmingham, ha annunciato come non ci siano novità sul fronte rinnovo del brasiliano. Per questo ora la situazione è di stallo con le parti che sono ferme e aspettano l’evolversi della situazione. Sempre secondo 90min.com, Douglas sta aspettando a causa dei tanti club interessati che lo stanno tenendo sott’occhio. Il suo contratto scade a giugno e potrebbe lasciare il club a gennaio o come parametro zero in estate in caso di mancato rinnovo.