Roma, ansia Mourinho: domani previsti nuovi esami

Roma, ansia Mourinho: nonostante le rassicurazioni di ieri sera nuovi controlli per il giocatore sono previsti per la giornata di domani

Una notizia che mette ansia a José Mourinho. Perché nonostante le rassicurazioni arrivate ieri da parte della Roma, domani, secondo il Corriere dello Sport, sono previsti degli esami per il giocatore, uscito nel finale della gara vinta contro l’Inter a San Siro. No, non parliamo di Dybala, per lui solamente crampi, ma di capitan Pellegrini, che si è arreso per un problema al flessore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, si spera che non sia nulla di grave anche se c’è il timore di una ricaduta di un problema che ha costretto Lorenzo ai box. Domani, il capitano, si sottoporrà nuovi esami per avere un quadro chiaro della situazione. E Mourinho, ovviamente, spera di non doverne fare a meno. Anche perché giovedì c’è l’Europa League con una partita che si preannuncia decisiva per le sorti della squadra per il futuro nella manifestazione.

Roma, le condizioni di Pellegrini

In poche parole ci si vuole vedere chiaro. E capire solamente se si tratta di un affaticamento o c’è qualcosa in più dietro l’uscita dal campo nei minuti finali, quelli sofferti, quelli che hanno portato poi ad una vittoria assai importante per la classifica ma anche per la consapevolezza di una squadra che si vuole togliere il maggior numero di soddisfazioni da qui alla fine del campionato. E perché no, anche cercare di raggiungere tutti gli obiettivi che si hanno in mente, a partire dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Serve non solo una squadra forte come quella di ieri, ma anche tanta fortuna sotto l’aspetto dei problemi fisici e la Roma, in questo momento, non è che ne abbia molta. Si spera che Pellegrini possa uscire indenne. Sarebbe già una buona notizia.