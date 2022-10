Dybala e l’Inter, Simone Inzaghi vuota il sacco: “È andata così”

Dybala e l’Inter: dopo le indiscrezioni di questa mattina Simone Inzaghi ha vuotato il sacco in conferenza stampa. La sua verità

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riportato un’indiscrezione sul perché Dybala giochi nella Roma e non nell’Inter. Secondo le informazioni del quotidiano rosa la scelta sarebbe stata di Simone Inzaghi, che avrebbe deciso di puntare tutto su Correa difendendo in questo modo quella che era stata una sua scelta di mercato.

Pochi minuti fa il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani che la sua squadra dovrà affrontare contro il Barcellona. E, ovviamente, una domanda su Dybala c’è stata. Inzaghi si è difeso, ovviamente, e ha detto quella che è la sua di verità sulla questione. Rispedendo al mittente le accuse.

Dybala e l’Inter, la verità di Inzaghi

“Io non ho deciso nulla. Siamo tutti in un’unica direzione da un anno e mezzo. C’è un confronto quotidiano. Quello che abbiamo fatto è stata una scelta condivisa su Lukaku e Lautaro”. In poche parole e senza nemmeno girarci intorno più di tanto, il tecnico ex Lazio ha chiaramente detto che su Dybala e sul fatto di lasciarlo libero di venire alla Roma, c’è stata una comunione d’intenti tra l’area tecnica e quella societaria. Insomma, parole diverse rispetto a quelle che sono state come detto le indiscrezioni di questa mattina della Gazzetta dello Sport che ovviamente non tolgono dalle responsabilità i nerazzurri. Che ovviamente, soprattutto dopo sabato, avranno avuto molti rimpianti per questa scelta. E Mourinho non deve solamente ringraziare Simone, ma anche tutta la dirigenza della sua ex squadra.