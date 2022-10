Tegola ufficiale in Serie A: lungo stop e Roma a rischio

Nuova tegola ufficiale in Serie A. Brutto infortunio per il calciatore titolare e lunghissimo stop. Tornerà il prossimo anno, anche la Roma a rischio.

Arriva un nuovo lungo infortunio nel campionato italiano, la big perde il titolare per tre mesi. Si affollano le infermerie della Serie A, mentre in casa Roma tante attenzioni sono volte alle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Un’avversaria dei giallorossi invece deve fare i conti con un nuovo grave infortunio, ora le scelte per il tecnico sembrano obbligate da qui al prossimo anno. E proprio ad inizio 2023 ci sarà la sfida alla Roma di José Mourinho, che ha sfatato il tabù San Siro vincendo in rimonta contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La Roma è reduce dall’entusiasmante vittoria conquistata in casa dell’Inter. La squadra giallorossa torna a battere quella nerazzurra dopo cinque anni, affossando in rimonta Lautaro Martinez e compagni. Decisivo, sul gol del vantaggio di Chris Smalling, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Pochi minuti dopo l’assist vincente il numero 7 della Roma è però stato sostituito da Mady Camara, facendo scattare l’allarme sulle proprie condizioni fisiche. Resta da valutare il suo impiego nel prossimo appuntamento casalingo della Roma, giovedì sera allo stadio Olimpico contro il Real Betis. Mentre in Serie A arriva una vera e propria tegola per un titolare in casa Milan.

Tegola ufficiale in casa Milan: lungo stop e Roma a rischio

Ennesimo grave infortunio e tegola ufficiale in casa Milan, tre mesi di stop per Davide Calabria. Il club rossonero ha comunicato sul proprio sito lo stop per il terzino destro e capitano del Diavolo. Si tratta di un infortunio miotendineo al bicipite femorale, il terzino tornerà nell’anno nuovo. Il numero 2 rossonero salterà tre mesi e tornerà ad inizio 2023, ennesimo lungo stop per Stefano Pioli. Il ritorno di Calabria è fissato per gennaio come quelli di Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Saelemaekers. E proprio ad inizio 2023 ci sarà il big match contro la Roma a San Siro, l’8 gennaio si affronteranno le due squadre e Pioli dovrà fare la conta delle assenze.