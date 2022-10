Roma-Napoli si avvicina e Luciano Spalletti mantiene il fiato sospeso sulle condizioni del top player. Ancora lavoro a parte, fuori dai convocati.

Manca solo una gara per mettere in archivio l’ottava giornata della Serie A. Il posticipo tra Verona ed Udinese chiuderà il turno di campionato dopo la prima sosta stagionale, mentre la Roma si prepara al prossimo delicato impegno. La squadra di José Mourinho è reduce dall’importante vittoria in rimonta sul campo dell’Inter ed attesa da una nuova gara cruciale. Giovedì sera, allo stadio Olimpico, arriveranno gli spagnoli del Real Betis, attualmente al primo posto nel girone C di Europa League. Dopo la sfida europea arriveranno nuovi big match prima della sosta per la squadra giallorossa.

La Roma sta preparando la sfida al Real Betis, valida per la terza giornata di Europa League. La gara dello stadio Olimpico è già decisiva per il cammino europeo della squadra allenata da José Mourinho. Gli spagnoli infatti comandano il girone dopo due vittorie consecutive, mentre la Roma ha esordito con una sconfitta sul campo del Ludogorets. Per puntare alla vetta del girone C, ed evitare il turno di eliminazione con le retrocesse dalla Champions, la squadra giallorossa è obbligata a vincere contro gli spagnoli guidati da Manuel Pellegrini. Oltre alla doppia sfida europea con la squadra biancoverde spicca nelle prossime settimane l’incrocio col Napoli di Luciano Spalletti.

Spalletti col fiato sospeso, è fuori dai convocati: Roma-Napoli a rischio

La squadra campana è in vetta alla Serie A, in coabitazione con l’Atalanta di Gasperini. Anche in Europa il cammino dei partenopei è finora impeccabile, vetta nel girone A di Champions League con la vittoria sul Liverpool che certifica l’avvio di stagione al top per l’11 di Luciano Spalletti. Domani sera i campani faranno visita all’Ajax per la terza giornata del gruppo A e dal centro sportivo azzurro arrivano le ultime sulle condizioni di Victor Osimhen. La punta nigeriana, classe 1998, lavora ancora a parte e la sua convocazione per la trasferta di Amsterdam resta fortemente in dubbio. Da valutare il suo rientro per la prossima sfida in Serie A dei partenopei, domenica in casa della Cremonese. In vista c’è il big match dell’Olimpico: Roma-Napoli si giocherà il 23 ottobre.